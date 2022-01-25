Okkalı arttı! En yüksek faiz oranı değişti! Son dakika faiz depremi: 25 Ocak 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları...
Son dakika faiz depremi: 25 Ocak 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları merak ediliyor. Türkiye'deki bankalar, 2021 Aralık ayından itibaren başlayan yeni bankacılık ürünleri uygulamaları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Kur krizi sonrasında gelen kur korumalı TL mevduat hesapları ile vatandaşların TL mevduatına yönelmesi sağlandı. Yapılan bu düzenleme ile TL vadeli mevduat hesaplarında vites yükselten bankalar dikkat çekiyor. Son bir ay içinde 5 milyar doların Türk lirasına döndüğü aktarıldı. Bankalar ise yüksek mevduat faizi vermeye devam ediyor. İşte 32 günlük en yüksek mevduat faizleri.
25.01.2022 08:41
- Son Güncelleme: 25.01.2022 08:41
TL Mevduat Hesaplarında Rekor Kırıldı!
Döviz kurunda yaşanan sert yükseliş sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB destekli olarak kur korumalı TL mevduat sistemi başlatıldı. Yeni ekonomi uygulamaları ile dövizin yeniden dengelenmesini sağlayan sistemin avantajları ve dezavantajları ise hala konuşulmaya devam ediyor.
TL mevduatlarında 2 trilyon seviyelerinin görülmesinin ardından, ilgili dönemde 5 milyar dolar Türk lirasına döndüğü ifade edildi. Öte yandan bir önceki haftanın verilerine göre TL mevduatları 1 milyar 987 bin dolar seviyesinde iken, döviz mevduatlarının ise 256 bin dolar seviyelerinde olduğu aktarıldı.