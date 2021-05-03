Tam 30.000 TL hibe desteği yapılacak, başvurular başladı! İhtiyaç sahipleri dikkat! Ve sonunda belli oldu!
Fiyatlarda yaşanan bu artış ev almak isteyenlerin endişelendirse de uygun fiyatlarıyla dikkat çeken prefabrik evler ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir alternatif oluşturuyor. Vatandaşlar prefabrik konutlar hakkında araştırma yapmaya başladı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gelen açıklamalara göre gereksinim sahibi aileler için yapılan destekler sürat kesmeden devam ediyor. Prefabrik ev yapacak olan vatandaşlar için sağlanan devlet destekleri sadece ihtiyacı olan ailelere sağlanıyor. Bu desteklerden faydalanmak için ailelerin talep edilen tüm koşullara haiz olması ve bakanlığın incelemesinin ardından destek için onay verilmesi gerekiyor.
Son zamanlarda farklı kurum ve kuruluşlar tarafından verilen hibe destek ödemeleri için vatandaşların aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından başvurularını yapabilir. Bir yandan da kaymakamlıklar kapsamında yer alan sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumları tarafından başvurular yapılabilecek. Devlet prefabrik ev yapacak olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara 30 bin TL'ye kadar yardım yapıyor. Prefabrik villa ve ev modelleri büyük bir arayış konusu olurken prefabrik ev yapımı için verilen 30 bin liralık hibe para devlet desteği de bunda etkili oldu. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü prefabrik ev yardımları 2020 yılınında olduğu gibi 2021 yılının belli bir dönemine kadar 30.000 TL ödenmeye devam edecek.
PREFABRİK EV YAPACAKLARA 30 BİN TL YARDIM
Öncelikle bilinmesi gereken ilk detay Prefabrik Ev Yapımı Desteği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardım Genel Müdürlüğü tarafından sağlanıyor. Başvuru alma ve destek sağlama işlemleri ise bu kuruma bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sunuluyor.
Barınma Yardımları kapsamında sağlanan prefabrik ev desteğine ilişkin bakanlık yapmış olduğu açıklamasında şu bilgileri veriyor. "Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır."