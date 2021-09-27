Bunu yapan parayı kapacak! Böyle fırsat her zaman gelmez! SGK-SSK Bağkurlu emekliye en az 500 en çok 2.500 TL!

Böyle fırsat 3 senede bir gelir! SSK Bağkur'lu emekliye en az 500 en çok 2.500 TL! Bankayı seçen parayı kapacak! Bankaların promosyon yarışı devam eder iken şimdilik ödeme almamış olanlar verdiği tutarları öğrenmek amacıyla incelemeye koyuldu. Emeklilerin maaşlarına göre en az 500- 625-750 lira ödenirken, kampanyalarla tutar 2 bin, 2 bin 500 liraya kadar yükseliyor. Bugüne kadar milyonlarca emekli, banka promosyonu ile ek gelire kazandı. Bu tutar 3 senede bir emeklinin maaşını alabilmek amacıyla seçtiği banka doğrultusundan hesaba yatırılıyor ve ATM'den çekiliyor.