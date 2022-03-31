300, 400, 600 TL tek seferde ödeniyor! PTT'den hemen şimdi alın! e-Devlet başvuru şartları açıklandı! En az 90 gün sigorta primi...
Doğum parası başvuruları devam ederken gözler 300, 400 ve 600 TL doğum yardımı için başvuru şartlarına çevrildi. Vatandaşa destek olmak için pek çok ekonomik destek vatandaşı korumak için devreye alınıyor. Ayrıca önceki destekler de sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destek ödemeleri sürüyor ve başvurular alınmaya devam ediliyor. Doğum yardımı, ihtiyaç sahibi kişilere yönelik verilen destek ödemelerinden birisi olarak biliniyor. Başvuru yapan vatandaşlara PTT üzerinden ödemeler sürüyor. Yardıma başvuru yapmak isteyenler ise koşulları öğrenmek istiyor.
Doğum yardımı e-Devlet başvuru şartları belli oldu. Doğum yardımı hakkındaki detaylar merak ediliyor. Pandemi döneminde devreye alınan pek çok destek bulunmaktadır. Bugüne kadar başta pandemi sosyal destek ödemesi olmak üzere pek çok yardım ve destek ödemesi yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pek çok alanda yardım ödemeleri yapılmaya devam ediliyor. Bu desteklerden birisi de doğum yardımı. Doğum yardımı için başvurular sürüyor. Bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı sağlanıyor.
Annelere her doğumda en yüksek katkıyı 'doğum parası (rapor)' sağlıyor. Doğum parası; doğum öncesi ve sonrası toplam kullanılan 112 günlük (16 hafta) izin süresi üzerinden hesaplanıyor. İkiz ve üçüz olunca bu süreye 2 hafta daha katılıyor.
DOĞUM PARASI İÇİN ARANAN ŞARTLAR
-Yeni annenin doğum parasını alabilmesi için bazı şartları taşıması gerekiyor. Bunlar şöyle:
-Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün sigorta primi yatırılmış olmalı. Doğum izni başlamadan önce işten ayrılanlar bu ödeneği alamıyor.