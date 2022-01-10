SON DAKİKA: BES’te yeni dönem: Kredi çekerken teminat gösterilebilecek! Devlet katkısı yüzde 30’a çıkacak

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre; Öyle ki, tasarı yasalaştığında, artık BES'ten çıkılamayacak. Daha doğrusu çıkılmasına gerek kalmayacak. Çünkü BES'te devlet katkısının artırılmasından sistemdeki katılımcılara kısmi çekiş hakkı tanınmasına, 45 yaş sınırının kaldırılmasından sisteme toplu para ödeyenlere yeni imkanlar getirilmesine kadar birçok değişiklik geliyor. İşte, o değişiklikler.