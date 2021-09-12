Dikkat! Milyonlarca çalışan bu detayı bilmiyor! Eğer çalıştığınız yerde müdürseniz işe iade için…
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren işe geri dönme durumunda bir detay daha ortaya çıktı. 6 aylık kıdemi olan bir işçi işe geri dönme tazminatı olarak 8 maaş alırken bu durum eğer çalıştığı yerde müdürse değişiyor. İmza yetkisine sahip yöneticiler ve müdürler iş güvencesinden yararlanamıyor ve çıkartıldıklarında işe iade davası açamıyor. Takvim gazetesi yazarı Faruk Erdem konuyla ilgili merak edilen tüm soruları yanıtladı.
Çalışma hayatıyla ilgili yasalarımızda işverenler de olduğu kadar işçiler için de çeşitli güvenceler bulunuyor. Yasal güvencelerden birisi de işçilerin çıkartıldıklarında işe geri dönme hakları. Yani işten çıkartılan bir çalışan belli şartlarda aynı işe geri de dönebiliyor, ya da bunun yerine tazminat kazanabiliyor.
YÖNETİCİ ŞARTI VAR
Bu arada işe iade hakkı tanınanların belli yetkilerle donatılmış yönetici olmaması da isteniyor. Yasalar işyerlerindeki yöneticileri farklı statülerde tarif ediyor.
Yani işveren vekili olarak genel müdür de bu tanıma girerken bir fabrikadaki ustabaşı da vekil sayılıyor. Bu anlamda hukuki sorumlulukları olan işven vekillerinin iş güvencesi bulunuyor. Yani işten çıkartıldıklarında işe iade hakları var. Bu kişilerin eylem ve işlemlerinden patron da sorumlu oluyor.