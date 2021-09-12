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Haberler Ekonomi Dikkat! Milyonlarca çalışan bu detayı bilmiyor! Eğer çalıştığınız yerde müdürseniz işe iade için…

Dikkat! Milyonlarca çalışan bu detayı bilmiyor! Eğer çalıştığınız yerde müdürseniz işe iade için…

Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren işe geri dönme durumunda bir detay daha ortaya çıktı. 6 aylık kıdemi olan bir işçi işe geri dönme tazminatı olarak 8 maaş alırken bu durum eğer çalıştığı yerde müdürse değişiyor. İmza yetkisine sahip yöneticiler ve müdürler iş güvencesinden yararlanamıyor ve çıkartıldıklarında işe iade davası açamıyor. Takvim gazetesi yazarı Faruk Erdem konuyla ilgili merak edilen tüm soruları yanıtladı.

12.09.2021 16:40 - Son Güncelleme: 12.09.2021 16:40
Dikkat! Milyonlarca çalışan bu detayı bilmiyor! Eğer çalıştığınız yerde müdürseniz işe iade için…

Çalışma hayatıyla ilgili yasalarımızda işverenler de olduğu kadar işçiler için de çeşitli güvenceler bulunuyor. Yasal güvencelerden birisi de işçilerin çıkartıldıklarında işe geri dönme hakları. Yani işten çıkartılan bir çalışan belli şartlarda aynı işe geri de dönebiliyor, ya da bunun yerine tazminat kazanabiliyor.

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Dikkat! Milyonlarca çalışan bu detayı bilmiyor! Eğer çalıştığınız yerde müdürseniz işe iade için…

4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesine göre 30 ve üzeri işçi çalışan bir işyerinde en az 6 ay kıdemi olan bir işçi çıkartıldığında işe dönme hakkı kazanıyor eğer tekrar işe dönemezse 8 maaşa kadar tazminat da alıyor.

Dikkat! Milyonlarca çalışan bu detayı bilmiyor! Eğer çalıştığınız yerde müdürseniz işe iade için…

YÖNETİCİ ŞARTI VAR
Bu arada işe iade hakkı tanınanların belli yetkilerle donatılmış yönetici olmaması da isteniyor. Yasalar işyerlerindeki yöneticileri farklı statülerde tarif ediyor.

Dikkat! Milyonlarca çalışan bu detayı bilmiyor! Eğer çalıştığınız yerde müdürseniz işe iade için…

İşveren vekili olarak çeşitli hukuki sorumluluklar üstlenen yöneticiler için bir sınır yok. Yani bir şirkette işveren adına hareket eden ve iş yerinin yönetiminde yer alan kimseler işveren vekili olarak tanımlanıyor. Buradaki tanım geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Dikkat! Milyonlarca çalışan bu detayı bilmiyor! Eğer çalıştığınız yerde müdürseniz işe iade için…

Yani işveren vekili olarak genel müdür de bu tanıma girerken bir fabrikadaki ustabaşı da vekil sayılıyor. Bu anlamda hukuki sorumlulukları olan işven vekillerinin iş güvencesi bulunuyor. Yani işten çıkartıldıklarında işe iade hakları var. Bu kişilerin eylem ve işlemlerinden patron da sorumlu oluyor.

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