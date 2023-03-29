30-31 Mart ayı binlerce vasıflı-vasıfsız en az ilkokul mezunu... İşsiz kalmaya paydos! İŞKUR ilanlarıyla bekçi, garson, güvenlik ve büro memuru alımı yapılıyor!

İŞKUR Güncel İş İlanları

İŞKUR, iş arayanlara ücretsiz iş arama hizmeti sunan ve işverenlere de personel temin eden bir kurumdur. İŞKUR, çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanları yayımlamaktadır. Bu ilanlar, İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli aralıklarla güncellenmektedir. İş arayanlar, İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlanan güncel iş ilanlarını görüntüleyebilir ve başvuruda bulunabilirler. Bu yazıda, İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlanan güncel iş ilanları hakkında bilgi verilecektir.