90 bin işçiye Meclis zarfı! 2. kademe Taşeron, TYP, ücretli öğretmen, uzman çavuş, BİT belediye işçilerine KADRO yolu! Liste liste duyuruldu! O tarihte...

Geçici işçi sorununda sona yaklaşılırken gözler diğer işçilerin kadro meselesine çevrildi. AK Parti'li Elitaş son açıklamasında, "Geçici işçi çalıştırılan kurum ve kuruluşlardaki kadrolarda herhangi bir şekilde boşalma olduğu takdirde kurum ilan edecek." ifadelerine yer verdi. Peki, taşerona ne zaman kadro verilecek? Uzman çavuş ve ücretli öğretmene kadro verilecek mi? İşte detaylar...