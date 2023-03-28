90 bin işçiye Meclis zarfı! 2. kademe Taşeron, TYP, ücretli öğretmen, uzman çavuş, BİT belediye işçilerine KADRO yolu! Liste liste duyuruldu! O tarihte...
Geçici işçiye kadro meselesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle geçici işçilerin kadrolu işçi olarak çalışmaları sağlanacak ve bazı sosyal haklarda da iyileştirmeye gidilecek. Bu gelişmelerin ardından gözler taşerona, ücretli öğretmene, TYP'lilere ve belediye şirket işçilerine çevrildi. Taşeron işçiler masaya gelirken, diğer hususlar merak edilir oldu. Peki, Taşeron, TYP, ücretli öğretmen, uzman çavuş, BİT belediye işçilerine kadro gelecek mi? 5 yıl ücretli öğretmenlik yapana kadro mu geliyor? İşte konu hakkında son gelişmeler...
28.03.2023 12:50 - Son Güncelleme: 28.03.2023 12:50
Geçici işçi sorununda sona yaklaşılırken gözler diğer işçilerin kadro meselesine çevrildi. AK Parti'li Elitaş son açıklamasında, "Geçici işçi çalıştırılan kurum ve kuruluşlardaki kadrolarda herhangi bir şekilde boşalma olduğu takdirde kurum ilan edecek." ifadelerine yer verdi. Peki, taşerona ne zaman kadro verilecek? Uzman çavuş ve ücretli öğretmene kadro verilecek mi? İşte detaylar...
GEÇİCİ İŞÇİYE KADRODA SON DURUM
En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.