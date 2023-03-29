RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Tahsis numarasına göre hesaba yatacak! 5.500, 6.000, 7.500, 8.000 TL alanlar... Emekliye 18.500 TL ödeme!

Tahsis numarasına göre hesaba yatacak! 5.500, 6.000, 7.500, 8.000 TL alanlar... Emekliye 18.500 TL ödeme!

Emekliler merakla Nisan ayında alacağı ödemeleri bekliyor. Maaşın yanında promosyon ve ikramiye kazancı da gelecek. Böylelikle emekliler 17.000 - 18.000 TL aralığında kazanca sahip olacak. Peki, emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak? Nisanda promosyona zam gelecek mi? İşte detaylar.

takvim.com.tr
29.03.2023 13:56 - Son Güncelleme: 29.03.2023 13:56
Tahsis numarasına göre hesaba yatacak! 5.500, 6.000, 7.500, 8.000 TL alanlar... Emekliye 18.500 TL ödeme! 4A SSK, Bağkur, EYT’linin Nisan 2023 maaş takvimi netleşti!

Emekliler için Nisan ayı oldukça kazançlı geçecek. Promosyona başvuru yapan emekliler nisanda en düşük 7.500-9.000 TL arası ödeme alırken, 7.500 TL maaşları da yatmış olacak. Aynı zamanda 2.000 TL bayram ikramiyesi de hesaplarına eklenecek. Öte yandan maaşların yatacağı tarihler de netleşti. Peki, emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak? Nisan ayı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...

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Tahsis numarasına göre hesaba yatacak! 5.500, 6.000, 7.500, 8.000 TL alanlar... Emekliye 18.500 TL ödeme! 4A SSK, Bağkur, EYT’linin Nisan 2023 maaş takvimi netleşti!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEKLİFİ KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarılması ile geçici işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınmasını da içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

EYT'LİLER İLK MAAŞLARI NE ZAMAN ALACAK? | VİDEO

Tahsis numarasına göre hesaba yatacak! 5.500, 6.000, 7.500, 8.000 TL alanlar... Emekliye 18.500 TL ödeme! 4A SSK, Bağkur, EYT’linin Nisan 2023 maaş takvimi netleşti!

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarılacak.

Tahsis numarasına göre hesaba yatacak! 5.500, 6.000, 7.500, 8.000 TL alanlar... Emekliye 18.500 TL ödeme! 4A SSK, Bağkur, EYT’linin Nisan 2023 maaş takvimi netleşti!

Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 7 bin 500 liraya yükseltilecek.

Tahsis numarasına göre hesaba yatacak! 5.500, 6.000, 7.500, 8.000 TL alanlar... Emekliye 18.500 TL ödeme! 4A SSK, Bağkur, EYT’linin Nisan 2023 maaş takvimi netleşti!

EMEKLİLERE MÜJDE: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELDİ!

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi vermişti.

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