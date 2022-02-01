Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Doğalgaz parası kimlere verilecek? Doğalgaz fatura ödeme desteği başlıyor!

Dar gelirli hanelere yapılan ısınma yardımının kapsamı genişletildi. Buna göre kömür yardımının yanında doğalgaz fatura ödeme desteği de yapılacak. Milyonlarca kişi destek başvurularının ne zaman başlayacağını ve yardımın kimlere yapılacağını merak ediyor. Devlet hali hazırda 1.8 milyon aileye kömür desteğinde bulunuyor. Doğalgaz kullanan 4 milyon haneye de para desteği sağlanacak. Peki Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Doğalgaz parası kimlere verilecek? İşte yanıtları...