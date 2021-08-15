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3 maaş birden alabilirsiniz! Bunu çok kişi bilmiyor! Artık paraya para demeyeceksiniz!

Milyonlarca kişi her ay gelirini artırmak için farklı yollar arıyor. Ancak birçok kişi bilmese bile, bazı insanların birden fazla maaş alma hakkı bulunuyor. İkinci maaşı almak mümkün olurken, maaş sayısı üçe bile çıkabiliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan alabileceğiniz 3 farklı maaşla geçim şartlarınız daha da kolaylaşacak. İşte birden fazla maaş alma yolları!

15.08.2021 11:00 - Son Güncelleme: 15.08.2021 11:00
3 maaş birden alabilirsiniz! Bunu çok kişi bilmiyor! Artık paraya para demeyeceksiniz!

Birden fazla maaş alarak gelirinizi ikiye katlayın ve rahat bir nefes alın! Çok kişi bilmese de her yıl yüzbinlerce kişi çift maaş alma hakkı kazanıyor. Hatta üçüncü maaşı bile alabilme imkanınız bulunuyor. Bu parayı almak için belirli şartları taşımak gerekiyor. Eğer bu şartlara sahipseniz birden fazla maaşı kolaylıkla alabiliyorsunuz. İşte; 3 maaş birden almak için merak edilen bilgiler!

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3 maaş birden alabilirsiniz! Bunu çok kişi bilmiyor! Artık paraya para demeyeceksiniz!

Birden fazla emekli maaşında özellikle kadınlara önemli haklar tanınıyor. Çift maaş sadece emekliye değil, dul ve yetimlere de sağlanan bir hak.

3 maaş birden alabilirsiniz! Bunu çok kişi bilmiyor! Artık paraya para demeyeceksiniz!

Dul kavramı kadınlar için kullanılsa da bu kapsama erkekler de giriyor. Çoğu kişi, aldığı maaşın kesilebileceği endişesiyle veya bilmediği için ikinci hatta üçüncü maaş hakkını aramıyor.

3 maaş birden alabilirsiniz! Bunu çok kişi bilmiyor! Artık paraya para demeyeceksiniz!

Bilindiği gibi sosyal güvenlik sisteminde kendi adına çalışanlar Bağkurlu, bir işyerinde sigortalı çalışanlar SSK'lı, kamuda çalışanlar da Emekli Sandığı'na tabi oluyor. Bu farklı sigortalılık türüne göre birden fazla maaş almak hakkı da değişiyor.

3 maaş birden alabilirsiniz! Bunu çok kişi bilmiyor! Artık paraya para demeyeceksiniz!

Örneğin; kadın SSK emeklisi, eşi vefat etmiş Bağkur emeklisi ise dul aylığı alıyor. Vefat eden eş SSK veya Bağkurlu ise dul emekli eş, maaşın yüzde 50'sini, eş Emekli Sandığı'na tabi (memur) ise maaşın yüzde 75'ini alıyor.

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