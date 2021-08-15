Yüzünüzde güller açtıracak gelişme! 3600 ek gösterge ile 30 – 35 bin TL daha fazla ikramiye! Öğretmen, polis, hemşire…

Uzun yıllar boyunca iş hayatına kalan kişilerin en büyük umutlarından birisi emeklilik dönemi ve bu dönemde alacağı ikramiye oluyor. Vatandaşlar emeklilik ikramiyeleriyle birlikte rahat bir nefes almak istiyor. Bunun için yeni ek şartlar sık sık gündeme geliyor. Son günlerde tartışılan 3600 ek gösterge için harekete geçildi. 3600 ek gösterge ile öğretmen, polis, hemşire ve diğer birçok meslek grubundan çalışanların emeklilik maaşları ve ikramiyeleri artacak. İşte detaylar!