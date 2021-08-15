Yüzünüzde güller açtıracak gelişme! 3600 ek gösterge ile 30 – 35 bin TL daha fazla ikramiye! Öğretmen, polis, hemşire…
Devlet kadrolarında çalışan milyonlarca kişinin yüzünü güldürecek gelişme! 3600 ek göstergenin hayata geçmesi için hazırlıklar devam ederken, bu durumun çözülmesiyle birlikte öğretmen, polis, hemşire ve birçok meslek grubunun emeklilik maaşı yükselecek. Maaşların yanı sıra emekli olunduğunda verilen ikramiyede de yüzde 20'nin üzerinde bir artış olacak. Hesaplamalara göre 3600 ek gösterge ile 30-35 bin TL arası bir ikramiye artışından söz edebiliriz. İşte çalışanları sevindiren gelişmede son durum!
Uzun yıllar boyunca iş hayatına kalan kişilerin en büyük umutlarından birisi emeklilik dönemi ve bu dönemde alacağı ikramiye oluyor. Vatandaşlar emeklilik ikramiyeleriyle birlikte rahat bir nefes almak istiyor. Bunun için yeni ek şartlar sık sık gündeme geliyor. Son günlerde tartışılan 3600 ek gösterge için harekete geçildi. 3600 ek gösterge ile öğretmen, polis, hemşire ve diğer birçok meslek grubundan çalışanların emeklilik maaşları ve ikramiyeleri artacak. İşte detaylar!
Memurlara ek gösterge konusunda düzenleme yapılması konusunda ilk müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında yaptığı açıklamada, "Federasyonlarımızın verdiği bu teklife karşı biz de 3600 meselesinin bu sözleşme sürecinin içerisinde çözülmesi gerektiği görüşünü benimsiyoruz.