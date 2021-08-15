1.797 TL hesaplara yatmaya başladı! Toplamda 21.500 lira ödeme! Almak için başvuru yapmak şart!

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, engelli vatandaşlara yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda geliştirdiklerini vurguladı. Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımızın aileleri yanında desteklenmeleri öncelikli hedeflerimizden birisi. Yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen, ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelli vatandaşlarımıza kuruluşlarda bakım hizmeti sunuyoruz. Aileleri yanında kalan engellilere ise gündüzlü bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz" dedi.