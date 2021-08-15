1.797 TL hesaplara yatmaya başladı! Toplamda 21.500 lira ödeme! Almak için başvuru yapmak şart!
Sosyal devlet ödemeleri kapsamında her yıl milyonlarca kişi devlet tarafından destek alabiliyor. Gerekli şartları taşıyan vatandaşların hesaplarına ya da PTT aracılığıyla para yatırılıyor. Ağustos ayında da devam eden destek ödemelerinden birisi daha açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "968,2 milyon TL" ödemenin hesaplara yatıracaklarını duyurdu. Böylelikle ihtiyaç sahipleri 1.797 TL alabilecek. İşte, bakım ödemeleri hakkında merak edilen bilgiler!
Devletten bir ödeme müjdesi daha geldi! Her ay hesaplara yatırılan evde bakım maaşlarından faydalanan vatandaşlar için 1.797 TL ödemenin yatırılmaya başlandığı duyuruldu. Ağustos ayı ödemelerinin yatmasıyla birlikte vatandaşlar paralarını kolaylıkla çekebilecek. Henüz bu ödemeyi almayanların ise başvuru yapması ve gerekli şartları taşıması gerekiyor. Peki; bakım ödemeleri nasıl alınır? İşte her ay yatırılan devlet desteğinin detayları!
Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, engelli vatandaşlara yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda geliştirdiklerini vurguladı. Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımızın aileleri yanında desteklenmeleri öncelikli hedeflerimizden birisi. Yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen, ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelli vatandaşlarımıza kuruluşlarda bakım hizmeti sunuyoruz. Aileleri yanında kalan engellilere ise gündüzlü bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz" dedi.
'1797 TL'YE ÇIKARILDI'
Bakan Yanık, 2021 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımının aylık 1657,86 TL'den 1797,97 TL'ye çıkarıldığını hatırlatarak, bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa 'evde bakım yardımı' yapıldığını aktardı. Bakan Yanık, evde bakım yardımı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacağını belirterek, "968,2 milyon TL evde bakım yardımı ödemesini bugünden itibaren hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlara hayırlı olmasını dilerim" ifadesini kullandı.