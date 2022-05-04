📢3 maaş avans alabilirsiniz! Milyonları ilgilendiriyor! 📣SGK'ya dilekçenizle başvurmanız yeterli! 📌12, 24, 36 ay taksitle ödeme imkanı...
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Emekli olmayı dört gözle bekleyen kişiler avans alabilmenin yollarını ararken SGK'ya dilekçeyle başvuru yapılması durumunda 3 maaş avans alabilmek fırsatı yoğun ilgi görüyor ve detaylar araştırılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim günü, sigorta başlangıcı, yaş şartını tamamlayarak emekliliğe hak kazanan kişilerin de bu imkandan faydalanıp faydalanamayacağı merak edilenler arasında yer alıyor. SGK 3 maaş avans ödemesi konusuna ilişkin tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
04.05.2022 11:20 - Son Güncelleme: 04.05.2022 11:20
Prim gününü ve yaşını dolduran vatandaşlar emeklilik dilekçesini verdikten sonra maaşını almak için gün sayarken bir yandan da SGK'dan avans alabilmenin detaylarını araştırıyor. Milyonları ilgilendiren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) 3 maaş avans alabilirsiniz. 12, 24, 36 ay taksitlerle geri ödeme imkanı da yoğun ilgi görüyor. Mevcut emekliliklerin bu haktan yararlanıp yararlanamayacağı da merak konusu oluyor. SGK 3 maaş avans konusuna ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.