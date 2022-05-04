📢3 maaş avans alabilirsiniz! Milyonları ilgilendiriyor! 📣SGK’ya dilekçenizle başvurmanız yeterli! 📌12, 24, 36 ay taksitle ödeme imkanı...

Prim gününü ve yaşını dolduran vatandaşlar emeklilik dilekçesini verdikten sonra maaşını almak için gün sayarken bir yandan da SGK'dan avans alabilmenin detaylarını araştırıyor. Milyonları ilgilendiren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) 3 maaş avans alabilirsiniz. 12, 24, 36 ay taksitlerle geri ödeme imkanı da yoğun ilgi görüyor. Mevcut emekliliklerin bu haktan yararlanıp yararlanamayacağı da merak konusu oluyor. SGK 3 maaş avans konusuna ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.