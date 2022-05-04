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Haberler Ekonomi 📢3 maaş avans alabilirsiniz! Milyonları ilgilendiriyor! 📣SGK'ya dilekçenizle başvurmanız yeterli! 📌12, 24, 36 ay taksitle ödeme imkanı...

📢3 maaş avans alabilirsiniz! Milyonları ilgilendiriyor! 📣SGK'ya dilekçenizle başvurmanız yeterli! 📌12, 24, 36 ay taksitle ödeme imkanı...

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Emekli olmayı dört gözle bekleyen kişiler avans alabilmenin yollarını ararken SGK'ya dilekçeyle başvuru yapılması durumunda 3 maaş avans alabilmek fırsatı yoğun ilgi görüyor ve detaylar araştırılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim günü, sigorta başlangıcı, yaş şartını tamamlayarak emekliliğe hak kazanan kişilerin de bu imkandan faydalanıp faydalanamayacağı merak edilenler arasında yer alıyor. SGK 3 maaş avans ödemesi konusuna ilişkin tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

04.05.2022 11:20 - Son Güncelleme: 04.05.2022 11:20
📢3 maaş avans alabilirsiniz! Milyonları ilgilendiriyor! 📣SGK’ya dilekçenizle başvurmanız yeterli! 📌12, 24, 36 ay taksitle ödeme imkanı...

Prim gününü ve yaşını dolduran vatandaşlar emeklilik dilekçesini verdikten sonra maaşını almak için gün sayarken bir yandan da SGK'dan avans alabilmenin detaylarını araştırıyor. Milyonları ilgilendiren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) 3 maaş avans alabilirsiniz. 12, 24, 36 ay taksitlerle geri ödeme imkanı da yoğun ilgi görüyor. Mevcut emekliliklerin bu haktan yararlanıp yararlanamayacağı da merak konusu oluyor. SGK 3 maaş avans konusuna ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
📢3 maaş avans alabilirsiniz! Milyonları ilgilendiriyor! 📣SGK’ya dilekçenizle başvurmanız yeterli! 📌12, 24, 36 ay taksitle ödeme imkanı...

NAKİT AVANS İMKANI

Son yıllarda pek çok kazanım elde eden emeklilerin hem gelir artırıcı hem de nakit desteği içeren talepleri var.

📢3 maaş avans alabilirsiniz! Milyonları ilgilendiriyor! 📣SGK’ya dilekçenizle başvurmanız yeterli! 📌12, 24, 36 ay taksitle ödeme imkanı...

Bu talepler arasında avans da öne çıkıyor.

📢3 maaş avans alabilirsiniz! Milyonları ilgilendiriyor! 📣SGK’ya dilekçenizle başvurmanız yeterli! 📌12, 24, 36 ay taksitle ödeme imkanı...

Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin, mevcut emekliler için de uygulanması talep ediliyor.

📢3 maaş avans alabilirsiniz! Milyonları ilgilendiriyor! 📣SGK’ya dilekçenizle başvurmanız yeterli! 📌12, 24, 36 ay taksitle ödeme imkanı...

NAKİT İHTİYAÇLAR İÇİN ÖNEMLİ

Emekliler, "Eğer avans hayata geçerse nakit ihtiyaçlarımızı kolayca karşılarız.Hem faizsiz olması hem de küçük taksitlerle geri ödenecek olmasıyla bizleri rahatlatır. Müjde bekliyoruz" diyor.

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