Şaka değil gerçek! 3 kamu bankası ezber bozdu! Çok çok düşük kredi fırsatı doğdu! İhtiyaç, taşıt ve konut kredileri 0.49, 0.64, 0.69, 0.74, 0.79 faizle...
3 bankadan kredi müjdesi! İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi çekmek isteyenlere güzel haber geldi. Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank düşük faizli kredi kampanyalarıyla gündemde yer alıyor. İşte güncel 2022 Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredi kampanyalarının detayları...
0.49, 0.64, 0.69, 0.74, 0.79 faizle kredi fırsatı! 3 kamu bankası harekete geçti. Düşük faizli kredi kampanyaları başladı. An itibariyle Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredi kampanyalarını duyurdu. Peş peşe açıklama geldi. Kredi çekmek isteyen ancak bankaların yüksek faizlerinden yakınan vatandaşlar bu noktada yönünü kamu bankalarına çeviriyor. Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank taptaze kampanyalarıyla büyük ilgi görüyor. İşte detaylar...
İhtiyaç, konut ve taşıt kredisine ihtiyacı olanlar 2 kamu bankasının düşük faizli kredilerini görünce hemen şubelere akın etti. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank 30 bin TL'ye kadar piyasaya göre oldukça düşük faizli kredi teklifi sunuyor. Hemen belirtelimki bu kampanya yalnızca online başvurularda geçerli.