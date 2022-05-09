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Haberler Ekonomi Şaka değil gerçek! 3 kamu bankası ezber bozdu! Çok çok düşük kredi fırsatı doğdu! İhtiyaç, taşıt ve konut kredileri 0.49, 0.64, 0.69, 0.74, 0.79 faizle...

Şaka değil gerçek! 3 kamu bankası ezber bozdu! Çok çok düşük kredi fırsatı doğdu! İhtiyaç, taşıt ve konut kredileri 0.49, 0.64, 0.69, 0.74, 0.79 faizle...

3 bankadan kredi müjdesi! İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi çekmek isteyenlere güzel haber geldi. Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank düşük faizli kredi kampanyalarıyla gündemde yer alıyor. İşte güncel 2022 Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredi kampanyalarının detayları...

09.05.2022 17:41 - Son Güncelleme: 09.05.2022 17:41
3 kamu bankası ezber bozdu! 0.49, 0.64, 0.69 faizle kredi fırsatı doğdu! İhtiyaç, taşıt ve konut kredi...

0.49, 0.64, 0.69, 0.74, 0.79 faizle kredi fırsatı! 3 kamu bankası harekete geçti. Düşük faizli kredi kampanyaları başladı. An itibariyle Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredi kampanyalarını duyurdu. Peş peşe açıklama geldi. Kredi çekmek isteyen ancak bankaların yüksek faizlerinden yakınan vatandaşlar bu noktada yönünü kamu bankalarına çeviriyor. Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank taptaze kampanyalarıyla büyük ilgi görüyor. İşte detaylar...

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3 kamu bankası ezber bozdu! 0.49, 0.64, 0.69 faizle kredi fırsatı doğdu! İhtiyaç, taşıt ve konut kredi...

İhtiyaç, konut ve taşıt kredisine ihtiyacı olanlar 2 kamu bankasının düşük faizli kredilerini görünce hemen şubelere akın etti. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank 30 bin TL'ye kadar piyasaya göre oldukça düşük faizli kredi teklifi sunuyor. Hemen belirtelimki bu kampanya yalnızca online başvurularda geçerli.

3 kamu bankası ezber bozdu! 0.49, 0.64, 0.69 faizle kredi fırsatı doğdu! İhtiyaç, taşıt ve konut kredi...

Kredi çekmek isteyen vatandaşları ilgilendiriyor. Devlet bankaları en son 2020 yılında oldukça düşük faizle ihtiyaç sahiplerine kredi sunmuştu.

3 kamu bankası ezber bozdu! 0.49, 0.64, 0.69 faizle kredi fırsatı doğdu! İhtiyaç, taşıt ve konut kredi...

Tekrar gündeme gelen düşük faizli ihtiyaç, konut ve taşıt kredileri binlerce vatandaşın yüzünü güldürecek.

3 kamu bankası ezber bozdu! 0.49, 0.64, 0.69 faizle kredi fırsatı doğdu! İhtiyaç, taşıt ve konut kredi...

Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından yüksek faizli kredilere karşı düğmeye basıldı.

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