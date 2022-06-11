KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLDU? 2022 Büyükbaş Küçükbaş Tosun, Koyun, Dana, Öküz, Sığır, Keçi, Koç İL İL kurbanlık FİYAT LİSTESİ!
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurbanlık fiyatları da gündemde yer almaya başladı. Milyonlarca kişi A-101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa ve diğer yerlerdeki kurbanlık fiyatlarını merakla araştırıyor. Hem büyükbaş hem de küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu. Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa olmak üzere 81 ilde fiyat listesi açıklandı. Peki KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLDU? kurbanlık fiyatları kilosu ne kadar, kaç TL? İşte 2022 Büyükbaş Küçükbaş Tosun, Koyun, Dana, Öküz, Sığır, Keçi, Koç kurbanlık FİYATLARI TAM LİSTE...
Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz Cumartesi günü başlayıp 12 Temmuz Salı günü sona erecek. Kurban Bayramı heyecanla beklenirken il il kurbanlık fiyatları da belli oldu.Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, Büyükbaş Küçükbaş Tosun, Koyun, Dana, Öküz, Sığır, Keçi, Koç kurbanlık fiyatlarını araştırmaya koyuldu. Maddi durumuna göre küçükbaş ya da büyükbaş kurbanlık almak isteyenler fiyat listesini merak ediyor. Peki KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLDU? Kurbanlık fiyatları kilosu ne kadar, kaç TL? İşte yanıtları...
KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Bilindiği üzere kurbanlık fiyatları, hayvanın cinsi, türü ve yaşına göre değişiyor.
İstanbul'da küçükbaş kurbanlık fiyatları 2.800 TL - 4.500 TL arasında değişmektedir. Büyükbaş kurbanlıkların da fiyat aralığı 34.000 TL - 50.000 TL'dir. Diğer illerdede fiyatlar şöyle: