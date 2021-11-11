3 gün içinde hesapta! Tüm emeklilere karşılıksız ödemesiz 2.000 TL yatacak! Yeni karar çıktı! Tek seferde başvuran alıyor... Emeklilere müjde! Geri ödemesiz 2 bin lira veriliyor. Ödemeler tek seferde yapıyor. Maaş tutarına göre ödemesi gerçekleştirilen promosyonda son olarak tutar 2 bin liraya kadar yükseldi. Peki, hangi banka kaç TL, ne kadar promosyon veriyor? İşte banka banka güncel promosyon ödemeleri! Ziraat, TEB, Garanti, Vakıfbank, İNG...