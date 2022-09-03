3 Eylül EYT son durum nedir? Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili masadaki tek formülün ayrıntıları ortaya çıktı! EYT ile emeklilikte o tarih belli oldu!

Düzenlemeden 1999 senesi ve evveli işe girenler yararlanacak.Sadece SSK'ların değil, Bağ-Kur'lu vatandaşlar da prosese dahil edilecek. Bu kapsamda Türkiye'de 1 milyon birey bulunmakta ve her sene 450 bin vatandaş emekli oluyor. Yasanın yaşama geçtiği dönemde 1,5 milyon bireyin emekli olması bekleniyor..