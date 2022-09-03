3 Eylül EYT son durum nedir? Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili masadaki tek formülün ayrıntıları ortaya çıktı! EYT ile emeklilikte o tarih belli oldu!
3 Eylül EYT son durum: Emeklilikte yaşa takılanlar amacıyla çalışmalar sürat kazandı. Bakanlık içeriğinde yapılan çalışma grupları bağlamında yaş, yıl, hizmet, emeklilik ve maaş konularında yoğun bir mesai var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, masada tek formülün olduğunu açıklamıştı. Buna göre erkeklerde 9000 gün ve 25 yıl, kadınlarda 7200 gün ve 20 senesi tamamlayanlar emeklilik hakkı kazanacak.
03.09.2022 09:15 - Son Güncelleme: 03.09.2022 09:18
Düzenlemeden 1999 senesi ve evveli işe girenler yararlanacak.Sadece SSK'ların değil, Bağ-Kur'lu vatandaşlar da prosese dahil edilecek. Bu kapsamda Türkiye'de 1 milyon birey bulunmakta ve her sene 450 bin vatandaş emekli oluyor. Yasanın yaşama geçtiği dönemde 1,5 milyon bireyin emekli olması bekleniyor..
Taslak bitirildiğinde Cumhurbaşkanı'na onaya sunulacak 1 Ekim itibarıyla Meclis'e gelmesi beklenilen bütün ekonomik düzenlemeler AK Parti MYK toplantısında da ele alındı.
Onlardan biri de EYT düzenlemesi oldu…
Bakanlık içeriğinde oluşturulan çalışmalar konusu ile ilgili bilgi verildi. Taslak bitirildiğinde Cumhurbaşkanlığı onayına sunulacak. Hazırlanan nihai metin, yasa öneriyi olarak Meclis gündemine getirilecek.