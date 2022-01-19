3 bankadan acil nakit para arayanlara 5 dakikada kredi! Sıfır masraf düşük faiz fırsatıyla 55.000 TL'ye kadar direkt yatırılacak!
Acil nakit ihtiyaçlarına çözüm arayanlara bankalardan cazip teklifler sunulmaya devam ediyor. Denizbank, Halkbank ve Aktif Bank N Kolay tarafından verilen düşük miktarlı anında krediler, faizsiz ve masrafsız seçeneklerinin yanı sıra şubesiz bankacılık hizmetleri üzerinden de rahatlıkla kullanılabiliyor. Son dönemde vatandaşların artan ihtiyaçlarına nakit çözümleri sunan bankaların bu ihtiyaç kredilerine talep ise her geçen gün artıyor. İşte anında en uygun ihtiyaç kredisi veren bankalar...
Denizbank Cebimde Kredi
Cebimde Kredi kampanyası ile 5 dakikada 55.000 TL'ye kadar nakit ihtiyaçları için tüm vatandaşların anında başvuru yapmaları sağlanacak. Tüm bireysel ihtiyaçlarına yönelik sunulan Denizbank Cebimde Kredi, 36 ay vade seçenekleri ve %2,47'den başlayan faiz oranları ile vatandaşların birçok ihtiyacına yanıt vermeyi hedefliyor.
Nakit sıkıntısı çekenlerin diledikleri zaman yararlanabilecekleri kredi kampanyası ile kolay geri ödeme seçenekleri de sunulmaktadır.
5 dakika içinde kredi onay durumunu öğrenecek Denizbank üzerinden kredi kullanımı gerçekleştirilecektir.
Kredi vadesi ve miktarına göre değişen faiz oranlarından yararlanarak, ihtiyaç duyduğunuz kadar nakit için en avantajlı ödeme seçenekleri ve faizler uygulanabilir. Bu sayede kısa sürede tüm vatandaşların nakit sıkıntılarından kurtulması sağlanacak.
Halkbank KrediMini İhtiyaç Kredisi
Halkbank'ın nakit ihtiyacı duyanlara özel %1,60 faiz oranları ile sunduğu ihtiyaç kredisi sayesinde, 5.000 TL'ye kadar acil nakit ihtiyaçları için vatandaşların kredi taleplerini kolayca bankaya iletmeleri sağlanıyor.