3 ayak değerlendirilecek: Asgari ücrete 1.000 TL prim etkisi formülü! İşçi, kamu, özel sektör! 6 aylık enflasyon zammı gelecek mi? 5.500 TL minvalinde...
Asgari ücret zammı hakkında araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Temmuz yaklaşırken akıllarda, "asgari ücrete 2. zam gelecek mi?" sorusu yer ediniyor. Bunun için çeşitli formüller konuşulmaya başlandı. Bunlardan biri de prim etkisi formülü. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Prim etkisinden arındırılarak yani primin yükünün bir kısmını devlet alarak asgari ücrete böyle bir zam yapılabilir ki burada yaklaşık 1.000 lira kadar da bir prim yükünden bahsediyoruz." dedi. Peki, asgari ücrete ara zam var mı? Asgari ücret kaç TL olacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
Asgari ücret zammı için milyonlar heyecanla yapılan açıklamalara kilitlendi. Temmuz zammı için 1,5 aylık bir süre kaldı. Bu gelişmelerin arkasından asgari ücrete ara zam gelecek mi? Sorusu gündeme geldi. Son olarak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücrete olası bir 2. zammın formülünü aktardı. Erdem, "Prim etkisinden arındırılarak yani primin yükünün bir kısmını devlet alarak asgari ücrete böyle bir zam yapılabilir ki burada yaklaşık 1.000 lira kadar da bir prim yükünden bahsediyoruz." ifadelerine yer verdi. Peki, asgari ücrete 2. zam gelecek mi? İşte merak edilenler ve zam formülü haberimizde!
ÇELİK'TEN AÇIKLAMA
Bu soru AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e de soruldu. Çelik, işçi esnaf memur gibi tüm kesimlerden gelen taleplerin sistematik bir şekilde değerlendirildiğini ifade etti.