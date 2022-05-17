3 ay sonra gram altın fiyatlarının kaç liraya yükseleceği açıklandı! Altında sular durulmuyor! Fiyatlar yükselecek mi düşecek mi? 40 50 gram 22 ayar bilezik ne kadar?
Rusya – Ukrayna savaşının başlamasıyla tepetaklak olan dünya piyasası bir an olsun durulmuşken, yine hareketlenmeye başladı. FED'in bu kararı anında anında tüm emtialarda düşüş yaşattı. Analistler, "Jeopolitik risklerin ve sık sık enflasyonun aşağı yönlülüğü koruduğunu görüyoruz ve altının önümüzdeki altı ay içerisinde 1,900$/ons seviyesinden desteklenmesi gerekiyor" ifadelerini kullanırken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş de husus ile ilgili husustu. İlman Memiş, "Jeopolitik risklerin ve sıksık enflasyonun aşağı yönlülüğü koruduğunu görüyoruz ve altının önümüzdeki altı ay içerisinde 1,900$/ons seviyesinden desteklenmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.
Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki suların durulmadığı altında son durum ne oldu? Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altın fiyatlarındaki son hal yatırımcılar doğrultusundan merak ediliyor ve araştırılıyor. 1 gram bile altını olan altın fiyatlarının düşeceğini mi yoksa yükseleceğini mi merak ediyor. Fakat daha sonra Fed yönlü baskı yemeye başlayan altın fiyatları, ons öncülüğünde geriledi. Ons altın yeni haftaya başlarken 1.786 dolar bandına çekildi ve 31 Ocak 2022 tarihinden beri görmüş bulunduğu en düşük seviyeyi gördü.
Altın fiyatları Fed'in faiz kararı ile eş güdümlü sert düşüş yaşadı. Yatırımcılar ve altın alabilmek isteyenler gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Yarım altın kaç lira? Ata altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. Son dakika altın fiyatları yakından takip ediliyor. Vatandaşlar altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi diye merak edip sabahın erken saatlerinden itibaren Kapalıçarşı'daki güncel anlık altın fiyatlarını takip ediyor.
OANDA kıdemli analisti Jeffrey Halley, altının 1.835 dolar desteğindeki düşüşü ve başka metallerdeki satışların fiyatları bir gecede aşağı çekmesinin altını büyük kayıplara karşı savunmasız bıraktığını, bu amaçla de ons başına 1.780 dolarlık bir destek testinin gündeme yaklaştığını aktardı. Bir başka analist Stephen Innes ise, Fed'in enflasyonu düşürene kadar şahin kalacağını düşünüyor ve bunun altın yatırımcıları amacıyla problem yaratacağını ifade ediyor.
Rekor için tarih verildi! Altın o tarihte 1000 TL'yi...
İslam Memiş, piyasada 900 TL'nin altında gram altın olmadığını, yalnızca rakamsal olarak bir düşüşün gerçekleştiğini belirtti. Kapalıçarşı fiyatlarına bakıldığında gram altının 914 - 915 TL'ye satıldığına ilgi çekerek, bankalarda da makas aralığı nedeniyle 900 TL altında satışın olası olmadığını belirtti.
Altın fiyatlarındaki bu durumun kripto paraları ve emtiaları da etkilediğine işaret eden Memiş, dolar ve altın fiyatlarının ekranlarda daha düşük rakamlarda görünse de satış fiyatının bunun çok üstünde olduğunu söyledi. Memiş, piyasada 910 TL olarak görünen gram altının gerçekten 933 lira olduğunu, döviz ve emtialar amacıyla Nisan ayında bu sebeple final yapıldığını söylüyor. Gram altının beklendiği kadar yükselmediğinin altını çizerek ons altının temmuz ayında 1200 dolar, sene bağlamında ise 1450 dolara yükseleceği tahminini koruduğunu ifade ediyor.