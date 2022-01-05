3 ay ödeme yok! Otomobil fiyatları yükselmeden araba almak isteyenler için son açıklama! Bu oranları kaçıranlar kafasını duvarlara vuracak!
Otomobil piyasalarında yaşanan fiyat artışları 0 km araçlara olan talebin azalmasının ardından ikinci el otomobil piyasalarının da karışmasına neden oldu. Döviz kurunda yaşanan dengesizlik ve otomotiv sektöründeki başlıca problemler fiyat artışlarının temel nedeni olarak gösteriliyor. 20 Aralık'tan itibaren dolar kurunda düşüş yaşanmaya başlamasının ardından otomobil fiyatlarında da az da olsa indirim görüldü. Ancak vatandaşlar fiyatlar nedeniyle ikinci el piyasalara odaklanmış durumda. İşte en bankaların en uygun 2. el taşıt kredileri.
05.01.2022 15:52
- Son Güncelleme: 05.01.2022 15:52
En Uygun 2. El Taşıt Kredisi Hangi Bankada?
İkinci el otomobil piyasalarına olan ilginin artmasının ardından bankaların ikinci el taşıt kredilerine yönelik kampanyalarında da yoğun talep görülüyor. Özellikle düşük faiz oranları uygulayan bankalardan kredi çekerek, ikinci el araç satın almak isteyenler avantajlı bir şekilde araç sahibi olabiliyorlar.
İkinci el otomobil satın almak isteyenlere en cazip oranlar ile finansman sağlayan bankalar ve faiz oranları ise şunlardır:
- Vakıfbank 2. El Taşıt Kredisi Faiz Oranı: %1,50
- Akbank 2. El Taşıt Kredisi Faiz Oranı: %2,00
- ING Bank İkinci El Taşıt Kredisi Faiz Oranı: %1,04
- Fibabanka 2. El Taşıt Kredisi Faiz Oranı: %2,01
- Aktif Bank N Kolay Taşıt Kredisi Faiz Oranı: %1,89
Vakıfbank 3 Ay Ertelemeli 2. El Taşıt Kredisi
Vakıfbank, ikinci el araç satın almak isteyenler için 48 ay vade seçenekleriyle en uygun taşıt kredisi kampanyasını sunmaya devam ediyor. 3 ay erteleme seçeneklerine de sahip kredi kapsamında, kredinin diğer uygun ödeme planları tercih edilerek taksitlerinin kapatılması da sağlanmaktadır.