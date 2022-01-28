3 ay geri ödemesiz, aylık uygun taksitle ihtiyaç kredisi! 10 bin TL 36 ay vade için ne kadar ödenir? Yapı Kredi, QNB Finansbank…
Nakit ihtiyaçları için kredi çekmek isteyenler bankaların faiz oranlarını merak ediyor. Tek tek şubeleri ziyaret etmek yerine zamandan tasarruf etmek için online olarak incelemek isteyenler için bankaların 3 ay geri ödemesiz, aylık uygun taksitle ihtiyaç kredisi faiz oranlarını ve şartlarını haberimizde derledik. Yapı Kredi, QNB Finansbank gibi daha pek çok bankadan ihtiyaç kredinizi çekebilir ve ilk 3 ay boyunca yani 90 gün ertelemeli bu imkandan faydalanabilir, bütçenizi rahatlatabilirsiniz. 10 bin TL 36 ay vade için hesaplamamızı haberimizde bulabilirsiniz.
2022 yılıyla birlikte bankalar faiz oranlarını ve kampanyalarını güncelledi. Para ihtiyacı olanların sıklıkla başvurduğu ihtiyaç kredisi çeşitlerinden en dikkat çekeni 3 ay ertelemeli şekli oluyor. İlk 3 ay ödeme yapmayıp daha sonra aylık taksitler ödemek bütçeyi de rahatlatıyor. 10 bin TL 36 ay vade için ne kadar ödeme yapılacağının hesaplamasını haberimizden öğrenebilirsiniz. Yapı Kredi, QNB Finansbank gibi birçok bankanın da 3 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi şartlarını inceleyebilirsiniz.
YAPI KREDİ BANKASI
3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi başvurunuzu Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi üzerinden hemen gerçekleştirebilirsiniz.
Yapı Kredi Mobil veya İnternet Şube kanallarından kullandırım yapmak için, kampanya giriş ekranında "3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi" kampanyası seçilmelidir.
Kampanya seçildikten sonra, ilk taksit tarihi; değiştirilmedikçe kredi açılış gününden azami 120 gün sonrası olacak şekilde gelecektir.
Kampanyanın azami vadesi ödemesiz dönem dahil 36 ay olup, en fazla 90 gün öteleme seçeneği sunulmaktadır.
Ödemesiz dönemlere ait faiz tutarı ilk taksite yansıtılır.
Bankamız tarafından tanımlanan ön onaylı limitiniz olması durumunda, limit tutarınıza kadar kredi kullanabilirsiniz. Ön onaylı limitler sonrası tekrar değerlendirme yapılabilir, bankamızca limitleriniz kredi kullanımından önce düşürülebilir veya tamamen iptal edilebilir.
Kredi başvurunuz bankamız politikaları çerçevesinde değerlendirilir ve uygun olması durumunda kullandırım yapılabilir. Banka değerlendirmesi sonrasında başvurunuz olumsuz sonuçlanabilir ya da talep ettiğiniz tutarın altında bir tutarda onaylanabilir.
Kullandırım ve başvurunun Yapı Kredi Mobil ve Bireysel İnternet Şubesi'nden yapılması durumunda "Mobilden ve İnternetten Anında Şubesiz Kredi" menüsündeki tüm koşullar 3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi için de geçerlidir.