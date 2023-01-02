2x70 adet 20 TL'ye satışta! Bedava gibi dağıtılıyor! Yeni yıl geldi ŞOK aktüel ürünler KATALOĞU çıktı! Giyim, elektronik aletler...
ŞOK'un aktüel ürünlet kataloğu çıktı. Bu hafta tüm ŞOK marketlerde indirimler başladı. 2023 yılında yeni kampanyayı duyuran ŞOK marketleri güncel kataloğu yayımladı. 25 TL üzeri alışverişlerde 2x70 adet Sleepy Extra Islak Havlu 20 TL'ye düştü. Ayrıca Tarım Kredi Kooperatifleri yoluyla piyasayı düzenlemek adına önemli bir hamle gerçekleştiren hükümete, sektörden de önemli bir destek geldi. Buna göre Şok Marketler, Ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarını sabitleme kararı aldı.
ŞOK'un 2023 yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Öte yandan ŞOK marketlerde Ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlar sabit kalacak. Buna göre undan makarnaya, bakliyattan yağa, meyve-sebzeden deterjana belirlenen 1000 üründe fiyatlar 1 ay boyunca değişmeyecek. İşte ŞOK güncel aktüel ürünler kataloğu ve karar hakkında merak edilen detaylar...
1000 ÜRÜNDE OCAK AYI BOYUNCA FİYATLAR SABİT
Türkiye'nin en büyük gıda perakendecilerinden ŞOK Marketler, Ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarını sabitliyor. Pirinçten makarnaya, bakliyattan una, çay-kahveden şekere, sıvı yağdan margarine, patatesten soğana bir evin temel ihtiyaçları arasından belirlenen 1000 üründe fiyatlar Ocak ayı sonuna kadar sabit kalacak.
MÜŞTERİLERİMİZE HOŞ BİR SÜRPRİZ
ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel fiyat sabitleme kampanyası hakkında değerlendirmede bulundu. Demirel şunları söyledi: ''Küresel dalgalanmaların da etkisiyle hem üreticiler hem perakendeciler hem de tüketiciler açısından, maliyetlerin ve dolayısıyla fiyatların yükseldiği zorlu bir yılı geride kaldı. Biz de ŞOK Marketler olarak ülkemizin ekonomisine ve müşterilerimizin bütçesine katkı vermek üzere Ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarımızı sabitleme kararı aldık. Her zaman uyguladığımız düşük fiyat politikamızı bu defa Ocak ayı boyunca sabitleyerek müşterilerimize yönelik hoş bir sürpriz yaptık.
ENFLASYON BASKILAMASINDA ÖNEMLİ BİR GÖREV ÜSTLENİYORUZ
Yani belirlenen 1.000 ürünün maliyetleri artsa da fiyatları ay sonuna kadar sabit kalacak. Biz, ŞOK Marketler olarak güvenilir ve kaliteli ürünlerimizi daima en uygun fiyatlarla müşterilerimize ulaştırıyoruz. 81 ile yayılmış olan mağazalarımızda piyasa fiyatlarının altında uyguladığımız fiyat politikamızla, enflasyonun baskılanmasında önemli bir görev üstleniyoruz.
HER GÜN DÜŞÜK FİYAT POLİTİKASI
Şimdiye kadar "Birlikten Berekete" yaklaşımı ile her zaman ülkemizin, üreticilerimizin ve müşterilerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu kampanya da bunun en güzel örneğidir. Bundan sonra da bundan önce olduğu gibi piyasa fiyatlarının altında, her gün düşük fiyat politikamızla müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz.