2.torba yasada maddeler sıralandı! Erken emeklilik için 2 yeni reform! Meclis tarihi netleşti! SGK kısmi emeklilik, staj, çıraklık sigortası, taşerona kadro...

Prim düşürülmesi ve yaş şartlarıyla ilgili düzenlemeleri içeren bu reformlar, torba yasa olarak hayata geçirilecek ve çalışanlara emeklilik süreçlerinde kolaylık sağlayacak. Yeni reform ile prim oranlarının düşürülmesi, çalışanlara daha fazla gelir kalmasını ve emeklilik hazırlıklarını daha etkin bir şekilde yapmalarını sağlayacak. Peki, 2. torba yasa maddeleri ne olacak? İşte detaylar...
İLK ADIM BAĞKUR
Emeklilik reformu kapsamında yapılan çalışmalardan biri, Bağ-Kur'lular için atılacak adımlar olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bağ-Kur kapsamındaki küçük esnaf ve çiftçiler dahil olmak üzere 1 milyon Bağ-Kur'lu için prim gün şartını düşürmeyi planlıyor.
Mevcut 9000 gün olan prim gün şartı, 7200 güne indirilecek.