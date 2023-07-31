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2.torba yasada maddeler sıralandı! Erken emeklilik için 2 yeni reform! Meclis tarihi netleşti! SGK kısmi emeklilik, staj, çıraklık sigortası, taşerona kadro...

Milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren reformlar, emeklilik süreçlerini iyileştirmeyi ve sistemdeki katkıyı artırmayı hedefliyor. 2. torba yasa kapsamında öne çıkan reformlar arasında, prim düşürülmesi ve yaş şartıyla ilgili yenilikler bulunuyor. Bu değişikliklerle birlikte çalışanların emeklilik için daha avantajlı koşullara sahip olması amaçlanıyor. Ayrıca, yaş şartıyla ilgili yapılan değişikliklerle emeklilik yaşının daha erken bir döneme çekilmesi ya da esneklik getirilmesi düşünülüyor. Peki, 2. torba yasada hangi maddeler yer alacak? 2. torba yasa ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 11:21 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 11:21
2.torba yasada maddeler sıralandı! Erken emeklilik için 2 yeni reform! Meclis tarihi netleşti! SGK kısmi emeklilik, staj, çıraklık sigortası, taşerona kadro... 1

Prim düşürülmesi ve yaş şartlarıyla ilgili düzenlemeleri içeren bu reformlar, torba yasa olarak hayata geçirilecek ve çalışanlara emeklilik süreçlerinde kolaylık sağlayacak. Yeni reform ile prim oranlarının düşürülmesi, çalışanlara daha fazla gelir kalmasını ve emeklilik hazırlıklarını daha etkin bir şekilde yapmalarını sağlayacak. Peki, 2. torba yasa maddeleri ne olacak? İşte detaylar...

2.torba yasada maddeler sıralandı! Erken emeklilik için 2 yeni reform! Meclis tarihi netleşti! SGK kısmi emeklilik, staj, çıraklık sigortası, taşerona kadro... 2

İLK ADIM BAĞKUR

Emeklilik reformu kapsamında yapılan çalışmalardan biri, Bağ-Kur'lular için atılacak adımlar olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bağ-Kur kapsamındaki küçük esnaf ve çiftçiler dahil olmak üzere 1 milyon Bağ-Kur'lu için prim gün şartını düşürmeyi planlıyor.

2.torba yasada maddeler sıralandı! Erken emeklilik için 2 yeni reform! Meclis tarihi netleşti! SGK kısmi emeklilik, staj, çıraklık sigortası, taşerona kadro... 3

Mevcut 9000 gün olan prim gün şartı, 7200 güne indirilecek.

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