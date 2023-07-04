2000-2008-2013 sonrası kısmi emeklilik müjdesi geldi! O kişiler EYT'li olmasa da olur! 5000 prim + 55-50-49 yaşında erken emeklilik torbadan çıktı! Staj, çıraklık...

EYT düzenlemesini kıl payı kaçan vatandaşlar için yeni bir düzenlemeler hayatımıza çok kısa süre sonra geçecek. Bağ-Kur'lular için prim gün şartının SSK'lılar gibi 7200'e çıkarılması için çalışmalar devam ederken, EYT kapsamı konusunda da beklentiler arttı. Ancak, kısmi emeklilik şartları da değişebilir ve 5000 prim günü eşitliği torba tasarıda yer alabilir. İşte merak edilenler haberimizde...