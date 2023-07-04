2000-2008-2013 sonrası kısmi emeklilik müjdesi geldi! O kişiler EYT'li olmasa da olur! 5000 prim + 55-50-49 yaşında erken emeklilik torbadan çıktı! Staj, çıraklık...
EYT düzenlemesiyle birlikte emekli olan kişi sayısı arttı. Bu düzenlemeyi kıl payı ıskalayanlar için ise kısmi emeklilik formülü gündemde yer alıyor. Kısmi emeklilik için 3600 gün, 4500 gün ve 5400 gün gibi farklı gün sayıları söz konusu oluyor. En az 15 yıl ve 3600 gün prim ödemiş olanlar, daha fazla çalışmadan emekli olabilirler. EYT yasasından yararlanamayanlar için başka seçenekler de bulunuyor. Gelecek günlerde, özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre emeklilik yaşının esnetilmesi ve esnafın emeklilik için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi gibi yeni adımların hayata geçirilmesi bekleniyor. İşte tüm merak edilenler haberimizde...
04.07.2023 07:59 - Son Güncelleme: 04.07.2023 07:59
EYT düzenlemesini kıl payı kaçan vatandaşlar için yeni bir düzenlemeler hayatımıza çok kısa süre sonra geçecek. Bağ-Kur'lular için prim gün şartının SSK'lılar gibi 7200'e çıkarılması için çalışmalar devam ederken, EYT kapsamı konusunda da beklentiler arttı. Ancak, kısmi emeklilik şartları da değişebilir ve 5000 prim günü eşitliği torba tasarıda yer alabilir. İşte merak edilenler haberimizde...
EKSİK PRİMİ OLANA KISMİ EMEKLİLİK İMKANI
Bazı sigortalılar için ise kısmi yani yaştan emeklilik imkanı bulunuyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan SSK'lı EYT'lilerde kısmi emeklilik için üç şart bulunuyor.