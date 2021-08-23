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Haberler Ekonomi BİM 24 Ağustos 2021 Salı aktüel kataloğu ile sepetler tıka basa dolacak! BİM'de kişisel bakım ürünlerinde dev fırsatlar raflara geliyor!

BİM 24 Ağustos 2021 Salı aktüel kataloğu ile sepetler tıka basa dolacak! BİM'de kişisel bakım ürünlerinde dev fırsatlar raflara geliyor!

BİM 24 Ağustos 2021 aktüel kataloğuyla yeni indirimli ürün fırsatları günün ilk saatleriyle birlikte marketlerde yer alacak. Temizlik ve bakım ürünlerinin revaçta olduğu katalogda; Nivea Yüz Temizleme Jeli, Duracell Pil Şarj Aleti, Kozan Süzme Çiçek Balı ve Kadın 3'lü Bralet Slip Şort Takım gibi dikkat çeken ürünler yer alıyor. İhtiyaç listesine göre eksiklerini gidermek isteyen vatandaşlar kataloğun tamamını incelemek istiyor. İşte BİM 24 Ağustos 2021 aktüel kataloğu ürünlerinin detaylı listesi!

23.08.2021 23:31 - Son Güncelleme: 23.08.2021 23:31
BİM 24 Ağustos 2021 Salı aktüel kataloğu ile sepetler tıka basa dolacak! BİM’de kişisel bakım ürünlerinde dev fırsatlar raflara geliyor!

BİM 24 Ağustos 2021 Salı aktüel kataloğu ile sepetler tıka basa dolacak! BİM 24 Ağustos aktüel kataloğunda; Nivea Yüz Temizleme Jeli, Duracell Pil Şarj Aleti, Kozan Süzme Çiçek Balı ve Kadın 3'lü Bralet Slip Şort Takım gibi ürünler dikkat çekiyor. İhtiyaç listesine göre eksiklerini gidermek isteyen vatandaşlar kataloğun tamamını incelemek istiyor. İşte BİM 24 Ağustos 2021 aktüel kataloğu ürünlerinin detaylı listesi!

GALERİ DEVAM EDİYOR
BİM 24 Ağustos 2021 Salı aktüel kataloğu ile sepetler tıka basa dolacak! BİM’de kişisel bakım ürünlerinde dev fırsatlar raflara geliyor!

3'lü Bralet Slip Şort Takımı

• Kadın
• 75-80-85-90 beden

BİM 24 Ağustos 2021 Salı aktüel kataloğu ile sepetler tıka basa dolacak! BİM’de kişisel bakım ürünlerinde dev fırsatlar raflara geliyor!

Büstiyer Slip Takımı

• Çocuk

BİM 24 Ağustos 2021 Salı aktüel kataloğu ile sepetler tıka basa dolacak! BİM’de kişisel bakım ürünlerinde dev fırsatlar raflara geliyor!

3'lü Bambu Bato Slip

• Kadın
• 38-40/40-42/ 42-44/44-46 beden

BİM 24 Ağustos 2021 Salı aktüel kataloğu ile sepetler tıka basa dolacak! BİM’de kişisel bakım ürünlerinde dev fırsatlar raflara geliyor!

Comfort Family
Bambu Atlet

• Kadın
• S/M/L/XL beden

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