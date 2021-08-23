BİM 24 Ağustos 2021 Salı aktüel kataloğu ile sepetler tıka basa dolacak! BİM’de kişisel bakım ürünlerinde dev fırsatlar raflara geliyor!

BİM 24 Ağustos 2021 Salı aktüel kataloğu ile sepetler tıka basa dolacak! BİM 24 Ağustos aktüel kataloğunda; Nivea Yüz Temizleme Jeli, Duracell Pil Şarj Aleti, Kozan Süzme Çiçek Balı ve Kadın 3'lü Bralet Slip Şort Takım gibi ürünler dikkat çekiyor. İhtiyaç listesine göre eksiklerini gidermek isteyen vatandaşlar kataloğun tamamını incelemek istiyor. İşte BİM 24 Ağustos 2021 aktüel kataloğu ürünlerinin detaylı listesi!