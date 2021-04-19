Ya 8 ya da 10! Kabul edilirse en az 90 en çok 249 lira artacak! Milyonlarca emekli bu gelişmeye kulak kesildi. Bilindiği üzere emekliler ek ödeme hakkında yaşanan son gelişmeleri yakından takip ediyor. Bilindiği üzere milyonlara her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme de yapılıyor. Temmuz zammı için ipuçları ortaya çıkarken diğer yandan da ek ödeme ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak ek ödeme tutarı için yüzde 8 ya da 10 artış olması yönünde taleplerde bulunuldu. İşte son gelişmeler...