RAMAZAN İMSAKİYE
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Ya 8 ya da 10! Kabul edilirse en az 90 en çok 249 lira artacak! Milyonlarca emekli bu gelişmeye kulak kesildi

Bir yandan bayram ikramiyelerini bekleyen emekliler diğer yandan da Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranına odaklandı. Milyonlarca emekli vatandaş maaşlarının yanında yüzde 4-5 oranında ek ödeme alıyor. Emeklilere maaşın yüzde 4-5'i oranında verilen ek ödeme için Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) 'Yüzde 8 ya da 10 olsun' teklifi geldi. Talep hayata geçerse, gelirlerde artış yaşanacak. Emekliler ek ödeme miktarında herhangi bir artış olup olmayacağını merak ederken gözler Temmuz ayına çevrildi.

19.04.2021 16:25 - Son Güncelleme: 19.04.2021 16:25
Ya 8 ya da 10! Kabul edilirse en az 90 en çok 249 lira artacak! Milyonlarca emekli bu gelişmeye kulak kesildi

Ya 8 ya da 10! Kabul edilirse en az 90 en çok 249 lira artacak! Milyonlarca emekli bu gelişmeye kulak kesildi. Bilindiği üzere emekliler ek ödeme hakkında yaşanan son gelişmeleri yakından takip ediyor. Bilindiği üzere milyonlara her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme de yapılıyor. Temmuz zammı için ipuçları ortaya çıkarken diğer yandan da ek ödeme ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak ek ödeme tutarı için yüzde 8 ya da 10 artış olması yönünde taleplerde bulunuldu. İşte son gelişmeler...

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Ya 8 ya da 10! Kabul edilirse en az 90 en çok 249 lira artacak! Milyonlarca emekli bu gelişmeye kulak kesildi

EMEKLİ EK ÖDEME ARTIŞI OLACAK MI?

Emeklilere her ayı maaşlarıyla birlikte ek ödeme yapılıyor. Ek ödemeler vergi iadesinin yerine geliyor.

Ya 8 ya da 10! Kabul edilirse en az 90 en çok 249 lira artacak! Milyonlarca emekli bu gelişmeye kulak kesildi

Maaşı 1.554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara ise yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor. Ancak emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.

Ya 8 ya da 10! Kabul edilirse en az 90 en çok 249 lira artacak! Milyonlarca emekli bu gelişmeye kulak kesildi

Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) teklifi, oranın yüzde 10 olması yönünde. Bu talep hayata geçerse, emeklilerin kazancında önemli bir artış yaşanacak.

Ya 8 ya da 10! Kabul edilirse en az 90 en çok 249 lira artacak! Milyonlarca emekli bu gelişmeye kulak kesildi

Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.