%28 zam KESİNLEŞTİ! Taban maaş 5 bin 580 TL’yi geçti! 700 bin kamu işçisine enflasyon + 2.5 puanlık ek zam bugün hesapta! İşte maaş hesabı...

Kamu işçisinin maaşları ile ilgili geçtiğimiz haftalarda ek zammı içeren protokol imzalandı. Yüzde 2.5'lik ilave zam 15 Şubat'ta yani bugün işçilerin maaş hesabına yansıyacak. İkramiye tutarları da gelen zamla birlikte değişerek 8 bin 673 lira olmuştu. Bu gelişmelerle birlikte işçiler, "Kamu işçisi 2022 maaşları ne kadar oldu? Kamu işçisi maaş hesaplama nasıl yapılır?" sorularının yanıtını merak edip araştırmaya başladı. İşte enflasyon ve ek zam farkıyla birlikte kamu işçisinin alacağı maaş hesabı!