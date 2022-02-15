%28 zam KESİNLEŞTİ! Taban maaş 5 bin 580 TL'yi geçti! 700 bin kamu işçisine enflasyon + 2.5 puanlık ek zam bugün hesapta! İşte maaş hesabı...
Kamuda görev yapan işçiler için geçtiğimiz haftalarda müjde Başkan Erdoğan tarafından gelmişti. Kamuda görev yapan işçilerin zam oranı 2.5 puanlık ilave zam ile büyüdü. Memur ve emeklilerin ardından kamuda çalışan 700 bin kamu işçisi de bugün maaşlarında 2.5'lik ek artışı bugün maaş hesaplarında görecek. Kamu işçilerine toplu sözleşmeden doğan zam ve enflasyon farkına ilave olarak 2.5 puanlık bir artış daha yapılmıştı. Bu kapsamda kamu işçisinin en düşük zam oranı %28'e ulaştı. Peki, kamu işçisi 2022 maaşları ne kadar oldu? Kamu işçisi maaş hesaplama nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler...
Kamu işçisinin maaşları ile ilgili geçtiğimiz haftalarda ek zammı içeren protokol imzalandı. Yüzde 2.5'lik ilave zam 15 Şubat'ta yani bugün işçilerin maaş hesabına yansıyacak. İkramiye tutarları da gelen zamla birlikte değişerek 8 bin 673 lira olmuştu. Bu gelişmelerle birlikte işçiler, "Kamu işçisi 2022 maaşları ne kadar oldu? Kamu işçisi maaş hesaplama nasıl yapılır?" sorularının yanıtını merak edip araştırmaya başladı. İşte enflasyon ve ek zam farkıyla birlikte kamu işçisinin alacağı maaş hesabı!
Memur ve memur emeklilerinin ardından kamuda çalışan 700 bin kamu işçisi de 2.5 puanlık ilave zamma kavuşuyor.
İşçiler, ek artışın yansıtıldığı yeni maaşlarını ayın 15'inde hesabında görecek. Kamu işçilerine toplu sözleşmeden doğan zam ve enflasyon farkına ilave olarak 2.5 puanlık bir artış daha yapıldı.