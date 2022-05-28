28 Mayıs sigara ÖTV ZAMLI fiyat listesi! SİGARAYA 2 TL ZAM GELDİ Mİ? Philip Morris, BAT ve JTİ: Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M...

SİGARAYA SON DAKİKA ZAM HABERİ! Sigaraya ötv zammı geldi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Sigara kullanıcıları internet arama motorlarında sabah saatlerinden itibaren araştırmalara koyuldu. ÖTV zammının sigara fiyatlarına yansıyıp yansımadığı, ne zaman yansıyacağı merak ediliyor. Peki sigaraya zam geldi mi? Hangi sigaraya ne kadar zam geldi? En ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu? İşte 28 Mayıs sigara ZAMLI fiyat listesi: Philip Morris, BAT ve JTİ: Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M...