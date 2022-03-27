🚭28 MART 2022 (YARIN) YENİ SİGARA ZAMMI VAR MI, GELDİ Mİ? Malboro, Parliament, Camel, Winston, Kent sigara fiyatları GÜNCEL ZAMLI LİSTE 2022!
Sigaraya zam geldi mi? Nisan ayına sayılı günler kala sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Son günlerde sigara fiyatlarıyla ilgili bazı markalar tarafından 28 Mart'ta zam yapılacağına yönelik haberler sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Tiryakiler bu konu hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Peki, 28 Mart yarın sigaraya zam gelecek mi? İşte Mart 2022 Malbora, Parliament, Camel, Winston, Muratti, Kent sigara fiyatları güncel zamlı liste!
27.03.2022 13:15 - Son Güncelleme: 27.03.2022 13:15
Sigara ve alkol ürünlerinde herhangi bir fiyat artışının olup olmayacağı merak konusu oldu. Bu kapsamda tiryakiler özellikle yapılan son dakika açıklamalarını önemle takip etmeye başladı. Son gelen bilgilere göre, sigara ve alkole zam geleceği ileri sürüldü. Peki, sigara zammı ne zaman uygulanacak? İşte JTİ, Philip Morris, BAT, Turktab 2022 zamlı sigara fiyat listesi!