🚭28 MART 2022 (YARIN) YENİ SİGARA ZAMMI VAR MI, GELDİ Mİ? Malboro, Parliament, Camel, Winston, Kent sigara fiyatları GÜNCEL ZAMLI LİSTE 2022!

Sigara ve alkol ürünlerinde herhangi bir fiyat artışının olup olmayacağı merak konusu oldu. Bu kapsamda tiryakiler özellikle yapılan son dakika açıklamalarını önemle takip etmeye başladı. Son gelen bilgilere göre, sigara ve alkole zam geleceği ileri sürüldü. Peki, sigara zammı ne zaman uygulanacak? İşte JTİ, Philip Morris, BAT, Turktab 2022 zamlı sigara fiyat listesi!