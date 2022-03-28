🏡 2+1 3+1 dairelerde %25 peşinat, 24 ay vade fırsatı! TOKİ - BAKANLIK 28 İLDE 472 KONUT ARSA satışa çıkarıyor! Ankara, İstanbul, Bursa da aralarında! 24 bin TL'ye arsa...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklama geldi! Uygun fiyatlara ev veya arsa almak isteyenler 28 ilde 472 konut ve ticari arsayı satışa çıkarıyor. Açık arttırma yöntemiyle yapılacak satışlar 5, 6 ve 7 Nisan'da gerçekleşecek. Online açık arttırmaya katılım için başvurular 4 Nisan saat 10.30 itibarı sona erecek. İşte kampanyaya dair merak edilenler!
28.03.2022 09:22 - Son Güncelleme: 28.03.2022 09:22
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ev ve arsa sahibi olmak isteyenler için yeni kampanyayı duyurdu. 28 ilde 472 konut ve ticari arsa makul fiyatlarla satışa çıkıyor. Açık arttırma ile yapılacak satışlar 5, 6 ve 7 Nisan'da yapılacak. 28 il arasında İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Kocaeli, Edirne'de bulunuyor. Fiyatları 24 bin 822 liradan başlayan arsalar, peşin veya yüzde 25 peşinat ve 24 ay vadeyle satışa sunuluyor. İşte ev sahibi olmak isteyenler için güncel kampanyalar...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 28 ilde 472 konut ve ticari arsayı satışa çıkarıyor.