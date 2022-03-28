🏡 2+1 3+1 dairelerde %25 peşinat, 24 ay vade fırsatı! TOKİ - BAKANLIK 28 İLDE 472 KONUT ARSA satışa çıkarıyor! Ankara, İstanbul, Bursa da aralarında! 24 bin TL'ye arsa...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ev ve arsa sahibi olmak isteyenler için yeni kampanyayı duyurdu. 28 ilde 472 konut ve ticari arsa makul fiyatlarla satışa çıkıyor. Açık arttırma ile yapılacak satışlar 5, 6 ve 7 Nisan'da yapılacak. 28 il arasında İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Kocaeli, Edirne'de bulunuyor. Fiyatları 24 bin 822 liradan başlayan arsalar, peşin veya yüzde 25 peşinat ve 24 ay vadeyle satışa sunuluyor. İşte ev sahibi olmak isteyenler için güncel kampanyalar...