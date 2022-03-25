28 MART 2022 SİGARAYA ALKOLE YENİ ZAM! 🚬JTİ-BAT- Philip Morris - Turk TAB güncel ZAMLI sigara fiyat listesi! Marlboro, Parliament, Lark, Chesterfield, L&M, Kent...

Sigara fiyatları son dakika gelişmeleri sık sık takip ediliyor ve fiyatlara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Son olarak bazı sigara markalarına 2 TL zam yapılmıştı. JTI, BAT ve Philip Morris firmaları tarafından henüz yeni zamma dair açıklama gelmedi. Ancak sektör kaynaklarına göre 28 Mart Pazartesi sigaraya yeni zam yapılacağı duyuruldu. Peki, sigaraya zam yapılacak mı? Sigaraya ne zaman zam gelecek? İşte güncel sigara fiyatları 2022!