28 kasım 2022'den önce işe başlayanlara KADRO MÜJDESİ! Sözleşmeliye kadro şartları neler? Sözleşmeli personel ücret tavanları 2023! 3+1 model detayı...
Sözleşmeliye kadro teklifi TBMM'de! Son dakika AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, ''Önümüzdeki hafta teklifi yasalaştırmayı planlıyoruz.'' dedi. Peki Sözleşmeliye kadro Meclis'ten geçti mi, şartları neler? Hangi sözleşmeliler kadroya geçecek? Sözleşmeli personel ücret tavanları 2023...
SÖZLEŞMELİYE KADRODA SICAK GELİŞME! 28 Kasım 2022'den önce işe başlayanlar kadroya geçecek. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan son dakika açıklama geldi. Sözleşmelilere kadro ile ilgili detayları paylaşan Elitaş yüzbinlerce kişiyi heyecanlandıran ifadeler kullandı. Peki Sözleşmeliye kadro Meclis'ten geçti mi? Sözleşmeliye kadro şartları neler? Sözleşmeli personel ücret tavanları ne? 3+1 model detayı...
SÖZLEŞMELİDE KADROYA GEÇİŞTE DETAYLAR NETLEŞTİ!
Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifi Meclis'e sunuldu. 28 Kasım 2022 den önce sözleşmeli personel statüsünde olanların kadroya alınacağını duyuran AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, ''Toplam 458 bin 615 sözleşmeli çalışan kadroya geçecek.'' dedi.
Elitaş ''Sanatçılarda farklı bir düzenleme vardı, Kültür ve Turizm Bakanımız Devlet Opera ve Balesi ile ilgili özel bir açıklama yaptı. Onlar da kadroya geçecek. Bundan sonra TBMM başkanlığı, ilgili komisyonlara havale edecek. Önümüzdeki hafta Pazartesi veya Salı günü bu kanun teklifini yasalaştırmayı planlıyoruz'' açıklamasında bulundu.
TBMM çalışanlarının 657'ye tabi olmadığını hatırlatan Elitaş ''Uzman Çavuşlarla ilgili bir kanun var. O kanuna göre Uzman Çavuşlar belli bir yıl çalıştıktan sonra eğer çalıştıkları kurumlarda ihtiyaç varsa memuriyet hakkı kazanabiliyor. O hak devam edecek'' diye konuştu.
KİMLER KAPSAMDA BULUNUYOR?
Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesinin b bendine göre çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek. Bu kişilerin büyük bölümünü öğretmenler, sağlık çalışanları ve din görevlileri oluşturuyor.