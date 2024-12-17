Ayrıca 2024'te dalgalı bir yıl geçiren ikinci el pazarının 2025'te daha da ivme kazanması bekleniyor. Özellikle tüketicilerin eski araçlarını takas ederek yeni modellere geçiş yapması pazarın büyümesine katkı sağlayacak faktörler arasında yer alıyor.

Küçük Segment Araçlar: Ailelerin İkinci Araç Tercihi Bilirgen 2025 yılı için bir diğer önemli öngörüsünü ise ailelerin ikinci araç ihtiyaçları doğrultusunda küçük segment araçlara yönelmesi olarak belirtti. "Küçük segment araçlar, özellikle şehir içinde kullanım kolaylığı sağlayan aileler için cazip seçenekler sunacak. Bu segmentin yıldızının 2025'te parlayacağına inanıyoruz" dedi.

2024'ün Sonunda Toparlanma, 2025'te Rekor İşlem Hacmi Beklentisi Kenan Bilirgen 2024'ün ikinci el pazarında dalgalı bir yıl yaşandığını ancak yılın son çeyreğinde toparlanma başladığını ve 2025'te piyasada büyüme beklediklerini de sözlerine ekledi. "2024'te sıfır araç pazarında yaşanan yüksek talep, ikinci el pazarında durgunluğa yol açmıştı. Ancak fiyatların yılın ikinci yarısında dengelenmesiyle toparlanma başladı. Şu anda ikinci el araç fiyatları hâlâ makul seviyelerde bulunuyor. Bu pozitif dinamikler ışığında, 2025 yılı için 2. el pazarının 7 milyon adetlik işlem hacmiyle rekor seviyede tamamlanmasını bekliyoruz" diyerek sektörün 2025'teki beklentilerine vurgu yaptı.