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1 OCAK 2. EL ARAÇ FİYATLARI 2025 | İkinci el satılık araç alacaklar için güncel fiyat listesi: Fiat, Renault, Peugeot, Kia...

2024 yılı sonuna yaklaşırken ikinci el araç pazarındaki durgunluk devam ediyor. Araç satıcıları, yıl sonu itibarıyla daha fazla talep beklese de, alıcıların genellikle fiyatların daha da düşmesini umarak piyasayı izlediği görülüyor. Peki yeni yılda araç fiyatları ne kadar olacak? İşte uzman görüşleri...

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 09:38 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 09:48
1 OCAK 2. EL ARAÇ FİYATLARI 2025 | İkinci el satılık araç alacaklar için güncel fiyat listesi: Fiat, Renault, Peugeot, Kia...

Kasım ve Aralık ayları genellikle araç alım-satımının en yoğun yaşandığı dönemler olarak öne çıkıyor. Birçok alıcı 2025 yılına girerken araç almak için açık oto pazarlarını ve galerileri ziyaret etmeye başladı. Özellikle oto galerilerde yıl sonu fırsatlarıyla birlikte fiyatlar alıcıları cezbetmek için cazip hale geliyor.

1 OCAK 2. EL ARAÇ FİYATLARI 2025 | İkinci el satılık araç alacaklar için güncel fiyat listesi: Fiat, Renault, Peugeot, Kia...

Fiyatlar Düştü, Ancak Yeterli Değil

Sabah'ta yer alan habere göre, açık oto pazarında yıl sonu nedeniyle ikinci el araç fiyatlarında bir düşüş yaşandığı ifade ediliyor.

1 OCAK 2. EL ARAÇ FİYATLARI 2025 | İkinci el satılık araç alacaklar için güncel fiyat listesi: Fiat, Renault, Peugeot, Kia...

Araç satıcıları 2025 yılına yaklaşırken fiyatların normal seviyelere gerilediğini belirtse de alıcılar hala fiyatların bütçelerini zorladığını ve daha fazla düşüş beklediklerini dile getiriyor.

1 OCAK 2. EL ARAÇ FİYATLARI 2025 | İkinci el satılık araç alacaklar için güncel fiyat listesi: Fiat, Renault, Peugeot, Kia...

Özellikle ekonomik sınıf araçlar büyük ilgi görürken alıcılar fiyatların biraz daha düşmesini umarak pazarda beklemeye devam ediyor.

1 OCAK 2. EL ARAÇ FİYATLARI 2025 | İkinci el satılık araç alacaklar için güncel fiyat listesi: Fiat, Renault, Peugeot, Kia...

Dikkat Çeken Modeller ve Fiyatlar

Kocaeli'deki açık oto pazarında farklı bütçelere hitap eden pek çok model öne çıkıyor. Bu araçlar hem fiyat performans açısından cazip seçenekler sunuyor hem de alıcıların ilgisini çekiyor. İşte o modeller ve fiyatları...

1 OCAK 2. EL ARAÇ FİYATLARI 2025 | İkinci el satılık araç alacaklar için güncel fiyat listesi: Fiat, Renault, Peugeot, Kia...

Fiat Doblo 1.3 Multijet (2015) – 235.000 Km: 475.000 TL
Renault Clio 1.4 Benzin & LPG (2007) – 191.000 Km: 380.000 TL

1 OCAK 2. EL ARAÇ FİYATLARI 2025 | İkinci el satılık araç alacaklar için güncel fiyat listesi: Fiat, Renault, Peugeot, Kia...

Tofaş Şahin 1.4 Benzin & LPG (1990) – 200.000 Km: 145.000 TL
Peugeot 301 1.6 Aktive Dizel (2015) – Km Bilinmiyor: 425.000 TL

1 OCAK 2. EL ARAÇ FİYATLARI 2025 | İkinci el satılık araç alacaklar için güncel fiyat listesi: Fiat, Renault, Peugeot, Kia...

Kia Sportage Concept 1.6 Dizel (2015) – 94.000 Km, Otomatik: 965.000 TL
Fiat Egea 1.4 Benzinli (2022) – 118.000 Km: 780.000 TL

1 OCAK 2. EL ARAÇ FİYATLARI 2025 | İkinci el satılık araç alacaklar için güncel fiyat listesi: Fiat, Renault, Peugeot, Kia...

Fiat Uno 1.4 Benzin & LPG (1998) – Km Bilinmiyor: 169.000 TL
Fiat Linea 1.3 Multijet Dizel (2014) – 175.000 Km: 488.000 TL
Fiat Fiorino Full Paket (2017) – 88.000 Km: 670.000 TL

1 OCAK 2. EL ARAÇ FİYATLARI 2025 | İkinci el satılık araç alacaklar için güncel fiyat listesi: Fiat, Renault, Peugeot, Kia...

2025 B-C Segmentinin Parlayacağı Yıl: Ekonomik Araçlar ve SUV'ler

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Otomobilin Genel Müdürü Kenan Bilirgen 2025 yılında Türkiye'deki kullanılmış otomobil pazarının büyüyeceğini belirtti. Bilirgen, "Yeni yılda özellikle B-C segmentlerinde yer alan ekonomik araçların ve SUV'lerin öne çıkacağını düşünüyoruz. Tüketicilerin otomatik şanzımanlı araçlara olan ilgisinin artmasıyla birlikte, SUV modellerine olan talep de artacak" şeklinde konuştu.

1 OCAK 2. EL ARAÇ FİYATLARI 2025 | İkinci el satılık araç alacaklar için güncel fiyat listesi: Fiat, Renault, Peugeot, Kia...

Ayrıca 2024'te dalgalı bir yıl geçiren ikinci el pazarının 2025'te daha da ivme kazanması bekleniyor. Özellikle tüketicilerin eski araçlarını takas ederek yeni modellere geçiş yapması pazarın büyümesine katkı sağlayacak faktörler arasında yer alıyor.

1 OCAK 2. EL ARAÇ FİYATLARI 2025 | İkinci el satılık araç alacaklar için güncel fiyat listesi: Fiat, Renault, Peugeot, Kia...

Küçük Segment Araçlar: Ailelerin İkinci Araç Tercihi

Bilirgen 2025 yılı için bir diğer önemli öngörüsünü ise ailelerin ikinci araç ihtiyaçları doğrultusunda küçük segment araçlara yönelmesi olarak belirtti. "Küçük segment araçlar, özellikle şehir içinde kullanım kolaylığı sağlayan aileler için cazip seçenekler sunacak. Bu segmentin yıldızının 2025'te parlayacağına inanıyoruz" dedi.

1 OCAK 2. EL ARAÇ FİYATLARI 2025 | İkinci el satılık araç alacaklar için güncel fiyat listesi: Fiat, Renault, Peugeot, Kia...

2024'ün Sonunda Toparlanma, 2025'te Rekor İşlem Hacmi Beklentisi

Kenan Bilirgen 2024'ün ikinci el pazarında dalgalı bir yıl yaşandığını ancak yılın son çeyreğinde toparlanma başladığını ve 2025'te piyasada büyüme beklediklerini de sözlerine ekledi. "2024'te sıfır araç pazarında yaşanan yüksek talep, ikinci el pazarında durgunluğa yol açmıştı. Ancak fiyatların yılın ikinci yarısında dengelenmesiyle toparlanma başladı. Şu anda ikinci el araç fiyatları hâlâ makul seviyelerde bulunuyor. Bu pozitif dinamikler ışığında, 2025 yılı için 2. el pazarının 7 milyon adetlik işlem hacmiyle rekor seviyede tamamlanmasını bekliyoruz" diyerek sektörün 2025'teki beklentilerine vurgu yaptı.

1 OCAK 2. EL ARAÇ FİYATLARI 2025 | İkinci el satılık araç alacaklar için güncel fiyat listesi: Fiat, Renault, Peugeot, Kia...

Uygun Fiyatlı Modellerin Yükselişi

2025 yılı otomobil pazarında uygun fiyatlı modellerin öne çıkacağı bir yıl olarak öngörülüyor. Özellikle ekonomik araçlar ve ikinci el pazarındaki uygun fiyatlı seçenekler tüketicilerin tercihlerini şekillendirecek. Tüketicilerin daha yeni ve daha uygun fiyatlı araçlara yönelmesiyle birlikte pazarın büyümesi bekleniyor.