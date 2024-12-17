Kasım ve Aralık ayları genellikle araç alım-satımının en yoğun yaşandığı dönemler olarak öne çıkıyor. Birçok alıcı 2025 yılına girerken araç almak için açık oto pazarlarını ve galerileri ziyaret etmeye başladı. Özellikle oto galerilerde yıl sonu fırsatlarıyla birlikte fiyatlar alıcıları cezbetmek için cazip hale geliyor.
Fiyatlar Düştü, Ancak Yeterli Değil
Sabah'ta yer alan habere göre, açık oto pazarında yıl sonu nedeniyle ikinci el araç fiyatlarında bir düşüş yaşandığı ifade ediliyor.
Araç satıcıları 2025 yılına yaklaşırken fiyatların normal seviyelere gerilediğini belirtse de alıcılar hala fiyatların bütçelerini zorladığını ve daha fazla düşüş beklediklerini dile getiriyor.
Özellikle ekonomik sınıf araçlar büyük ilgi görürken alıcılar fiyatların biraz daha düşmesini umarak pazarda beklemeye devam ediyor.
Dikkat Çeken Modeller ve Fiyatlar
Kocaeli'deki açık oto pazarında farklı bütçelere hitap eden pek çok model öne çıkıyor. Bu araçlar hem fiyat performans açısından cazip seçenekler sunuyor hem de alıcıların ilgisini çekiyor. İşte o modeller ve fiyatları...
Fiat Doblo 1.3 Multijet (2015) – 235.000 Km: 475.000 TL
Renault Clio 1.4 Benzin & LPG (2007) – 191.000 Km: 380.000 TL
Tofaş Şahin 1.4 Benzin & LPG (1990) – 200.000 Km: 145.000 TL
Peugeot 301 1.6 Aktive Dizel (2015) – Km Bilinmiyor: 425.000 TL
Kia Sportage Concept 1.6 Dizel (2015) – 94.000 Km, Otomatik: 965.000 TL
Fiat Egea 1.4 Benzinli (2022) – 118.000 Km: 780.000 TL
Fiat Uno 1.4 Benzin & LPG (1998) – Km Bilinmiyor: 169.000 TL
Fiat Linea 1.3 Multijet Dizel (2014) – 175.000 Km: 488.000 TL
Fiat Fiorino Full Paket (2017) – 88.000 Km: 670.000 TL
2025 B-C Segmentinin Parlayacağı Yıl: Ekonomik Araçlar ve SUV'ler
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Otomobilin Genel Müdürü Kenan Bilirgen 2025 yılında Türkiye'deki kullanılmış otomobil pazarının büyüyeceğini belirtti. Bilirgen, "Yeni yılda özellikle B-C segmentlerinde yer alan ekonomik araçların ve SUV'lerin öne çıkacağını düşünüyoruz. Tüketicilerin otomatik şanzımanlı araçlara olan ilgisinin artmasıyla birlikte, SUV modellerine olan talep de artacak" şeklinde konuştu.
Ayrıca 2024'te dalgalı bir yıl geçiren ikinci el pazarının 2025'te daha da ivme kazanması bekleniyor. Özellikle tüketicilerin eski araçlarını takas ederek yeni modellere geçiş yapması pazarın büyümesine katkı sağlayacak faktörler arasında yer alıyor.
Küçük Segment Araçlar: Ailelerin İkinci Araç Tercihi
Bilirgen 2025 yılı için bir diğer önemli öngörüsünü ise ailelerin ikinci araç ihtiyaçları doğrultusunda küçük segment araçlara yönelmesi olarak belirtti. "Küçük segment araçlar, özellikle şehir içinde kullanım kolaylığı sağlayan aileler için cazip seçenekler sunacak. Bu segmentin yıldızının 2025'te parlayacağına inanıyoruz" dedi.
2024'ün Sonunda Toparlanma, 2025'te Rekor İşlem Hacmi Beklentisi
Kenan Bilirgen 2024'ün ikinci el pazarında dalgalı bir yıl yaşandığını ancak yılın son çeyreğinde toparlanma başladığını ve 2025'te piyasada büyüme beklediklerini de sözlerine ekledi. "2024'te sıfır araç pazarında yaşanan yüksek talep, ikinci el pazarında durgunluğa yol açmıştı. Ancak fiyatların yılın ikinci yarısında dengelenmesiyle toparlanma başladı. Şu anda ikinci el araç fiyatları hâlâ makul seviyelerde bulunuyor. Bu pozitif dinamikler ışığında, 2025 yılı için 2. el pazarının 7 milyon adetlik işlem hacmiyle rekor seviyede tamamlanmasını bekliyoruz" diyerek sektörün 2025'teki beklentilerine vurgu yaptı.
Uygun Fiyatlı Modellerin Yükselişi
2025 yılı otomobil pazarında uygun fiyatlı modellerin öne çıkacağı bir yıl olarak öngörülüyor. Özellikle ekonomik araçlar ve ikinci el pazarındaki uygun fiyatlı seçenekler tüketicilerin tercihlerini şekillendirecek. Tüketicilerin daha yeni ve daha uygun fiyatlı araçlara yönelmesiyle birlikte pazarın büyümesi bekleniyor.