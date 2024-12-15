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Tarım Kredi Market 15-16 Aralık aktüel kataloğu | DEV FIRSAT: 104,90 liraya düştü! Çay, kıyma, ayçiçek yağı, 40'lı tuvalet kağıdı...

Tarım Kredi Kooperatifi Market 15-16 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirimli ürünler kataloğunu yayımladı. "Hafta Sonu Fırsatları" sloganıyla duyurulan bu özel kampanya, hesaplı alışveriş yapmak isteyenleri cezbetmeye devam ediyor. Pirinçten peynir ve tereyağına kadar birçok üründe cazip indirimler sunuluyor. Bu hafta sonuna özel fırsatları kaçırmamak için Tarım Kredi Market'in aktüel kataloguna göz atmakta fayda var.

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Giriş Tarihi :15 Aralık 2024 , 12:22 Güncelleme Tarihi :15 Aralık 2024 , 12:22
Tarım Kredi Market 15-16 Aralık aktüel kataloğu | DEV FIRSAT: 104,90 liraya düştü! Çay, kıyma, ayçiçek yağı, 40’lı tuvalet kağıdı...

Tarım Kredi Kooperatif Market, bu hafta sonuna özel olarak yayımladığı yeni aktüel katalog ile alışverişseverlere cazip fırsatlar sunuyor. 13-15 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya ile toplamda 22 ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. Tarım Kredi Kooperatifi uygun fiyatlar ve kaliteli ürünleri bir araya getirerek alışveriş yapanları sevindirecek.

Tarım Kredi Market 15-16 Aralık aktüel kataloğu | DEV FIRSAT: 104,90 liraya düştü! Çay, kıyma, ayçiçek yağı, 40’lı tuvalet kağıdı...

ÇAYKUR Tiryaki Çay: 198,50 TL

Tarım Kredi Market 15-16 Aralık aktüel kataloğu | DEV FIRSAT: 104,90 liraya düştü! Çay, kıyma, ayçiçek yağı, 40’lı tuvalet kağıdı...

Destan Toz Şeker: 169,00 TL

Tarım Kredi Market 15-16 Aralık aktüel kataloğu | DEV FIRSAT: 104,90 liraya düştü! Çay, kıyma, ayçiçek yağı, 40’lı tuvalet kağıdı...

Toz Deterjan: 136,90 TL

Tarım Kredi Market 15-16 Aralık aktüel kataloğu | DEV FIRSAT: 104,90 liraya düştü! Çay, kıyma, ayçiçek yağı, 40’lı tuvalet kağıdı...

Tencere Seti: 1.249 TL

Tarım Kredi Market 15-16 Aralık aktüel kataloğu | DEV FIRSAT: 104,90 liraya düştü! Çay, kıyma, ayçiçek yağı, 40’lı tuvalet kağıdı...

Tarsüt Tereyağı: 139,90 TL

Tarım Kredi Market 15-16 Aralık aktüel kataloğu | DEV FIRSAT: 104,90 liraya düştü! Çay, kıyma, ayçiçek yağı, 40’lı tuvalet kağıdı...

Osmancık Pirinç: 295 TL

Bezelye Konservesi: 27,50 TL

Dubai Çikolatası: 29,90 TL

Petibör Bisküvi: 59,90 TL

Tarım Kredi Market 15-16 Aralık aktüel kataloğu | DEV FIRSAT: 104,90 liraya düştü! Çay, kıyma, ayçiçek yağı, 40’lı tuvalet kağıdı...

Havlu Terlik: 135 TL

Pedallı Temizlik Seti: 399,00 TL

Camlı Termos: 225 TL

Oto Termos: 799,00 TL

Tarım Kredi Market 15-16 Aralık aktüel kataloğu | DEV FIRSAT: 104,90 liraya düştü! Çay, kıyma, ayçiçek yağı, 40’lı tuvalet kağıdı...

Kablosuz Şarj Cihazı: 399,00 TL

Yüz Temizleme Cihazı: 399,00 TL

Hometech Alfa 10BT Tablet: 5.950 TL

Tarım Kredi Market 15-16 Aralık aktüel kataloğu | DEV FIRSAT: 104,90 liraya düştü! Çay, kıyma, ayçiçek yağı, 40’lı tuvalet kağıdı...

6'lı Baharat Seti: 219 TL

Kase: 49,90 TL

Kupa: 49,90 TL