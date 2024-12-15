Tarım Kredi Market 15-16 Aralık aktüel kataloğu | DEV FIRSAT: 104,90 liraya düştü! Çay, kıyma, ayçiçek yağı, 40’lı tuvalet kağıdı...

Tarım Kredi Kooperatif Market, bu hafta sonuna özel olarak yayımladığı yeni aktüel katalog ile alışverişseverlere cazip fırsatlar sunuyor. 13-15 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya ile toplamda 22 ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. Tarım Kredi Kooperatifi uygun fiyatlar ve kaliteli ürünleri bir araya getirerek alışveriş yapanları sevindirecek.