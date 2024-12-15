Tarım Kredi Market 15-16 Aralık aktüel kataloğu | DEV FIRSAT: 104,90 liraya düştü! Çay, kıyma, ayçiçek yağı, 40’lı tuvalet kağıdı...

Tarım Kredi Kooperatif Market, bu hafta sonuna özel olarak yayımladığı yeni aktüel katalog ile alışverişseverlere cazip fırsatlar sunuyor. 13-15 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya ile toplamda 22 ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. Tarım Kredi Kooperatifi uygun fiyatlar ve kaliteli ürünleri bir araya getirerek alışveriş yapanları sevindirecek.
ÇAYKUR Tiryaki Çay: 198,50 TL
Destan Toz Şeker: 169,00 TL
Toz Deterjan: 136,90 TL
Tencere Seti: 1.249 TL
Tarsüt Tereyağı: 139,90 TL
Osmancık Pirinç: 295 TL
Bezelye Konservesi: 27,50 TL
Dubai Çikolatası: 29,90 TL
Petibör Bisküvi: 59,90 TL
Havlu Terlik: 135 TL
Pedallı Temizlik Seti: 399,00 TL
Camlı Termos: 225 TL
Oto Termos: 799,00 TL
Kablosuz Şarj Cihazı: 399,00 TL
Yüz Temizleme Cihazı: 399,00 TL
Hometech Alfa 10BT Tablet: 5.950 TL
6'lı Baharat Seti: 219 TL
Kase: 49,90 TL
Kupa: 49,90 TL