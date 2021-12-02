275.000 TL ve 500.000 TL veriliyor! Binlerce liralık devlet desteği geliyor! Faizsiz kredi verilecek!
Pandemi süreci boyunca ciddi maddi sıkıntılar yaşayan esnaf ve sanatkarlar için devlet destekli kredi paketleri açıklanmaya devam ediyor. Türkiye'nin önde gelen kamu bankası aracılığıyla verilecek sıfır faizli krediler her türlü ihtiyaçları için işletmelere destek sunacak. %0 faiz oranlarından başlayan krediler kapsamında işyeri ve taşıt alımına yönelik seçenekler yer aldığı gibi işletme sermayesi ihtiyaçları için de finansman sağlanacak. İşte esnaf ve sanatkarlar için Halkbank'tan faizsiz finansman destekleri.
02.12.2021 15:58
- Son Güncelleme: 02.12.2021 15:58
Türkiye'nin köklü kamu bankası Halkbank'ın esnaf ve sanatkarlara destek verdiği kredi paketleri kapsamında, %0'dan başlayan faiz oranları ve uygun ödeme seçenekleriyle cazip fırsatlar sunuluyor.
Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
Halkbank Esnaf ve Sanatkarlara Özel Kredileri
Esnaf ve Sanatklarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaleti veya doğrudan Halkbank tarafından kullanım yoluyla finansman seçeneklerinden tüm işletme sahipleri, esnaf, sanatkar ve girişimcilerin yararlanması sağlanacak.