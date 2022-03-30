📢2.750 TL’ye kadar ödeniyor! 🔎Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 💸Kimliğiyle başvuran emekliler yararlanabiliyor!

2022 bankaların emekli promosyon miktarları merak ediliyor ve ekonomi gündeminde sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Maaşını kendisinden alacak olan emeklilere başvurusuyla birlikte bir defaya mahsus emekli promosyonu ödeyen bankaların kendilerine özel şartları bulunuyor. Emekli promosyon miktarları bankalara göre değişiyor ve 2.750 TL'ye kadar almak mümkün oluyor. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte konuya dair tüm detaylar!