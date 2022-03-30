📢2.750 TL’ye kadar ödeniyor! 🔎Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 💸Kimliğiyle başvuran emekliler yararlanabiliyor!
Bankalar maaşlarını kendisinden alan emeklilere özel kampanyalar sunmaya devam ediyor ve emekli promosyonu konusunda birbirleriyle adeta yarış haline giriyorlar. Emekli Sandığı, SSK, Bağkur farketmeksizin milyonlarca emekli kimliğiyle başvurarark emekli promosyonundan bir defaya mahsus yararlanabiliyor. Hangi bankanın ne kadar emekli promosyon ödemesi yaptığını merak edenler tek tek şubeleri dolaşmak yerine internetten bilgi edinmek istiyor. 2.750 TL'ye kadar ödeme almak mümkün, işte detaylar!
2022 bankaların emekli promosyon miktarları merak ediliyor ve ekonomi gündeminde sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Maaşını kendisinden alacak olan emeklilere başvurusuyla birlikte bir defaya mahsus emekli promosyonu ödeyen bankaların kendilerine özel şartları bulunuyor. Emekli promosyon miktarları bankalara göre değişiyor ve 2.750 TL'ye kadar almak mümkün oluyor. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte konuya dair tüm detaylar!
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
VAKIFBANK
1.500 TL'ye kadar maaşı olanlara 3 yıl için toplam 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında olanlara 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara 750 TL ödeme yapıyor.
Evet, emekli maaşını, VakıfBank aracılığıyla almayanlar maaşlarını VakıfBank'a taşımaları ve 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank'tan almayı taahhüt etmeleri halinde promosyon ödemesinden faydalanabilirler.