TOKİ Çankırı, Kütahya, Van arsa kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Çankırı, Kütahya, Van arsa kura sonuçlarına nasıl bakılır? Müşterek, müstakil arsa kura CANLI İZLE
TOKİ Çankırı, Kütahya, Van arsa kura sonuçları hakkında araştırmalar hızlandı. 3 ilde müşterek ve müstakil arsalar için kuralar 24 Mart 2023 bugün çekilecek. Kurayı canlı izlemek isteyenler ve isim listesini görüntülemek isteyenler araştırmalara koyuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ arsa kura çekimi takvimini, kura canlı izleme ekranı ve kura sonuç sorgulama ekranına haberimizde yer verdik. Peki TOKİ Çankırı, Kütahya, Van arsa kura sonuçları açıklandı mı, sonuçlara nasıl bakılır?
TOKİ Çankırı, Kütahya, Van arsa kura sonuçları gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. 24 Mart 2023 Cuma sabah saatlerinden itibaren bu 3 ilde arsa sahibi olmak için başvuru yapanlar kura canlı izleme ekranını ve isim listesini sorguluyor. TOKİ arsa kura takvimine göre Çankırı, Kütahya, Van müstakil ve müşterek arsa kura çekilişi bugün saat 10:00'da başlayacak. İşte TOKİ Çankırı, Kütahya, Van arsa kura canlı izleme ekranı, kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi...
TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2023
👉20 Mart: Edirne, Bolu, Rize, Düzce, Yalova, Çorum
👉21 Mart: Çanakkale, Tekirdağ, Erzurum
👉22 Mart: Sivas, Manisa, Sakarya, Mersin, Kütahya
TOKİ ÇANKIRI, KÜTAHYA VE VAN ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?
Bütün kuralar http://toki.tv adresinden ve YouTube hesabından canlı olarak yayınlanıyor.