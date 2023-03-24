TOKİ Çankırı, Kütahya, Van arsa kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Çankırı, Kütahya, Van arsa kura sonuçlarına nasıl bakılır? Müşterek, müstakil arsa kura CANLI İZLE

TOKİ Çankırı, Kütahya, Van arsa kura sonuçları gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. 24 Mart 2023 Cuma sabah saatlerinden itibaren bu 3 ilde arsa sahibi olmak için başvuru yapanlar kura canlı izleme ekranını ve isim listesini sorguluyor. TOKİ arsa kura takvimine göre Çankırı, Kütahya, Van müstakil ve müşterek arsa kura çekilişi bugün saat 10:00'da başlayacak. İşte TOKİ Çankırı, Kütahya, Van arsa kura canlı izleme ekranı, kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi...