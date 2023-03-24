RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Ekonomi TOKİ Çankırı, Kütahya, Van arsa kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Çankırı, Kütahya, Van arsa kura sonuçlarına nasıl bakılır? Müşterek, müstakil arsa kura CANLI İZLE

TOKİ Çankırı, Kütahya, Van arsa kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Çankırı, Kütahya, Van arsa kura sonuçlarına nasıl bakılır? Müşterek, müstakil arsa kura CANLI İZLE

TOKİ Çankırı, Kütahya, Van arsa kura sonuçları hakkında araştırmalar hızlandı. 3 ilde müşterek ve müstakil arsalar için kuralar 24 Mart 2023 bugün çekilecek. Kurayı canlı izlemek isteyenler ve isim listesini görüntülemek isteyenler araştırmalara koyuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ arsa kura çekimi takvimini, kura canlı izleme ekranı ve kura sonuç sorgulama ekranına haberimizde yer verdik. Peki TOKİ Çankırı, Kütahya, Van arsa kura sonuçları açıklandı mı, sonuçlara nasıl bakılır?

24.03.2023 09:21 - Son Güncelleme: 24.03.2023 09:21
TOKİ Çankırı, Kütahya, Van arsa kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Çankırı, Kütahya, Van arsa kura sonuçlarına nasıl bakılır? Müşterek, müstakil arsa kura CANLI İZLE

TOKİ Çankırı, Kütahya, Van arsa kura sonuçları gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. 24 Mart 2023 Cuma sabah saatlerinden itibaren bu 3 ilde arsa sahibi olmak için başvuru yapanlar kura canlı izleme ekranını ve isim listesini sorguluyor. TOKİ arsa kura takvimine göre Çankırı, Kütahya, Van müstakil ve müşterek arsa kura çekilişi bugün saat 10:00'da başlayacak. İşte TOKİ Çankırı, Kütahya, Van arsa kura canlı izleme ekranı, kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
TOKİ Çankırı, Kütahya, Van arsa kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Çankırı, Kütahya, Van arsa kura sonuçlarına nasıl bakılır? Müşterek, müstakil arsa kura CANLI İZLE

TOKİ VAN, KÜTAHYA, ÇANKIRI MÜSTAKİL, MÜŞTEREK ARSA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Evim Arsa kura çekilişleri kaldığı yerden devam ediyor. çekilmeye başladı.

24 Mart 2023 bugün saat 10:00'da Çankırı, Van ve Kütahya'da arsa çekilişi gerçekleştirilecek.

TOKİ Çankırı, Kütahya, Van arsa kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Çankırı, Kütahya, Van arsa kura sonuçlarına nasıl bakılır? Müşterek, müstakil arsa kura CANLI İZLE

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2023

👉20 Mart: Edirne, Bolu, Rize, Düzce, Yalova, Çorum

👉21 Mart: Çanakkale, Tekirdağ, Erzurum

👉22 Mart: Sivas, Manisa, Sakarya, Mersin, Kütahya

TOKİ Çankırı, Kütahya, Van arsa kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Çankırı, Kütahya, Van arsa kura sonuçlarına nasıl bakılır? Müşterek, müstakil arsa kura CANLI İZLE

👉23 Mart: Bursa, Sivas, Van

👉24 Mart: Çankırı, Kütahya, Van

👉27 Mart: Antalya, İstanbul

TOKİ Çankırı, Kütahya, Van arsa kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Çankırı, Kütahya, Van arsa kura sonuçlarına nasıl bakılır? Müşterek, müstakil arsa kura CANLI İZLE

TOKİ ÇANKIRI, KÜTAHYA VE VAN ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

Bütün kuralar http://toki.tv adresinden ve YouTube hesabından canlı olarak yayınlanıyor.

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA