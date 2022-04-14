SGK açıkladı: Vatandaşlar bayram etti! O ilaçlar ücretsiz oldu! İşte SGK tarafından karşılanan ilaçlar listesi...

Sosyal Güvenlik Kurumu, çalışan çalışmayan, emekli olan olmayan her vatandaşa çeşitli hizmetler sunmaktadır. Sunulan hizmetlerin başında da çeşitli hastalıkların tedavileri için kullanılan ilaçların devlet tarafından karşılanması gelmektedir. Bu noktada yeni dönem düzenlemesine giden kurum, hangi ilaçların devlet tarafından karşılandığını açıklamıştır.