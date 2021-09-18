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Haberler Ekonomi İŞKUR'dan acil kodla 5 bin 444 işçi alımı yapıyor! 18 - 45 yaş arası ilkokul mezunu herkes başvurabilir! 81 il için geçerli...

İŞKUR'dan acil kodla 5 bin 444 işçi alımı yapıyor! 18 - 45 yaş arası ilkokul mezunu herkes başvurabilir! 81 il için geçerli...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafınca sürekli işçi alımları yapılıyor. İŞKUR her sene yüz binlerce vatandaşa iş kapısı oluyor. Kamu ve özel sektörde firma ve müesseseların personel alımı ilanlarını duyuran müessese bu kapsamda yurttaşların iş bulmasını kolaylaştırıyor. Türkiye'nin 81 ilinde etkinlik gösteren pek çok şirket gövde işçisi ekibine alım yapacağı bilgisini paylaşırken açık iş pozisyonlarının 5 bin 444 olduğu görüldü. Bu kapsamda iş arayanlar için gövde işçisi ilanlarını haberimizde derledik. Peki, İŞKUR beden işçisi başvuru şartları neler? İşte güncel ilanlar!

18.09.2021 14:46 - Son Güncelleme: 18.09.2021 14:46
İŞKUR’dan acil kodla 5 bin 444 işçi alımı yapıyor! 18 - 45 yaş arası ilkokul mezunu herkes başvurabilir! 81 il için geçerli...

İŞKUR'dan acil kodla 5 bin 444 işçi alımı yapıyor! 18 - 45 yaş arası ilkokul mezunu herkes başvurabilir! 81 il için geçerli... Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından sürekli işçi alımları yapılıyor. İŞKUR her sene yüz binlerce yurttaşa iş kapısı oluyor. Kamu ve özel sektörde şirket ve kurumların personel alımı ilanlarını duyuran kuruluş bu kapsamda yurttaşların iş bulmasını kolaylaştırıyor. Türkiye'nin 81 ilinde etkinlik gösteren pek çok şirket beden işçisi kadrosuna alım yapacağı bilgisini paylaşırken açık iş pozisyonlarının 5 bin 568 olduğu görüldü. Bu kapsamda iş arayanlar için gövde işçisi ilanlarını haberimizde derledik. Peki, İŞKUR beden işçisi müracaat şartları neler? İşte güncel ilanlar!

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İŞKUR’dan acil kodla 5 bin 444 işçi alımı yapıyor! 18 - 45 yaş arası ilkokul mezunu herkes başvurabilir! 81 il için geçerli...

İŞKUR BEDEN İŞÇİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Beden İşçisi alım ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikle esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapmaları ve açılan sayfada "Meslek" bölümüne "Beden İşçisi" yazarak ara tuşuna tıklaması gerekiyor.

İŞKUR’dan acil kodla 5 bin 444 işçi alımı yapıyor! 18 - 45 yaş arası ilkokul mezunu herkes başvurabilir! 81 il için geçerli...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az ilköğretim mezunu,

18 ile 45 yaş arası,

Vardiyalı çalışma sistemine uygun,

Bazı firmalar tarafından B Sınıfı sürücü belgesine sahip adaylar aranmaktadır.

İŞKUR’dan acil kodla 5 bin 444 işçi alımı yapıyor! 18 - 45 yaş arası ilkokul mezunu herkes başvurabilir! 81 il için geçerli...

BEDEN İŞÇİSİ MESLEK TANIMI:

Kas gücünü kullanarak taşıma, kaldırma, istifleme, kürekleme, kazma ve benzeri işleri basit işçilik aletlerini gerekli yerlerde kullanarak herhangi bir işte ücret karşılığında çalışan kişidir.

İŞKUR’dan acil kodla 5 bin 444 işçi alımı yapıyor! 18 - 45 yaş arası ilkokul mezunu herkes başvurabilir! 81 il için geçerli...

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

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