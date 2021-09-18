İŞKUR'dan acil kodla 5 bin 444 işçi alımı yapıyor! 18 - 45 yaş arası ilkokul mezunu herkes başvurabilir! 81 il için geçerli... Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından sürekli işçi alımları yapılıyor. İŞKUR her sene yüz binlerce yurttaşa iş kapısı oluyor. Kamu ve özel sektörde şirket ve kurumların personel alımı ilanlarını duyuran kuruluş bu kapsamda yurttaşların iş bulmasını kolaylaştırıyor. Türkiye'nin 81 ilinde etkinlik gösteren pek çok şirket beden işçisi kadrosuna alım yapacağı bilgisini paylaşırken açık iş pozisyonlarının 5 bin 568 olduğu görüldü. Bu kapsamda iş arayanlar için gövde işçisi ilanlarını haberimizde derledik. Peki, İŞKUR beden işçisi müracaat şartları neler? İşte güncel ilanlar!