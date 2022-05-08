150 TL, 300 TL, 500 TL ve 1.000 TL para hesabınıza karşılıksız yatıyor! VE NETLEŞTİ! 3404’e SMS atmanız yeterli

Zorlu ekonomik şartlara rağmen vatandaşın yanısıra yer alan Halk Bankası, yeni dönemde de avantajlı kampanyalar geliştirmeye devam ediyor. Son olarak kredi kartı ürünlerinden olan Paraf kart kullanıcıları amacıyla yeni bir kampanya geliştirdiğini duyuran banka, alakalı şartları gerçekleştiren bütün vatandaşlara 1000 TL'ye kadar armağan para ödemesinin yapılacağını bildirdi. İşte bankanın alakalı kampanyasına dair ayrıntılar