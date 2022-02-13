25.000 TL indirim ile otomobil fırsatı! 2022 Şubat ayı otomobil fiyatları dikkat çekiyor! Renault, Dacia, Toyota, Ford, Kia, Fiat…
Otomobil almak isteyenler için 25.000 TL indirim ile otomobil fırsatı ile sunuyor. 2022 yılında araç fiyatları ve kampanyaları güncellendi, markalar adeta birbirleriyle yarış yapıyor. 2022 Şubat ayı otomobil fiyatları dikkat çekiyor ve tek tek mağaza dolaşmak yerine haberimizin içeriğinde bilgi edinebilir, karşılaştırma yapabilir ve bütçenize, ihtiyacınıza en uygun olan modeli tercih edebilirsiniz. Renault, Dacia, Toyota, Ford, Kia, Fiat gibi markaların birbirinden cazip kampanyaları göz dolduruyor ve otomobil fiyatlarından düşecek bu indirimler bütçeye de rahat bir nefes aldıracak. İşte güncel otomobil fiyatları!
Otomobil hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlar hem bütçesine hem de ihtiyacına uygun arabayı almak için markaların güncel kampanyalarını merak ediyor. Renault, Dacia, Toyota, Ford, Kia, Fiat gibi markaların 2022 Şubat ayı güncel otomobil fiyatlarını ve kampanyalarını sizler için haberimizde derledik. Bayilere yorulmadan önce inceleyip bilgi sahibi olmanız ve seçiminizi kolaylaştırmanız için haberimizdeki otomobil kampanyaları ve fiyatlarına göz atabilirsiniz.
RENAULT'TAN ŞUBAT AYINA ÖZEL YENİ CAPTUR'DE 25.000 TL İNDİRİM FIRSATI
Şubat ayında sınırlı sayıdaki 2021 model Yeni Captur versiyonlarının perakende alımında geçerli olan kampanya kapsamında 25.000 TL indirim fırsatı sağlanmaktadır. İndirimler katılımcı yetkili satıcılarda, seçili şasilerde geçerlidir.
Yeni Captur'un karma CO2 salımı 121 – 123 g/km; yakıt tüketimi 4,6 – 6,6 lt/100km aralığındadır. Temsili model üzerinde gösterilen aksesuarlar farklılık gösterebilir. Kampanya, stoklarla sınırlı ve 28.02.2022 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir. MAİS'in, kampanya bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkı saklıdır.
RENAULT ŞUBAT AYINA ÖZEL ZOE'DE 50.000 TL İNDİRİM FIRSATI
Şubat ayında sınırlı sayıdaki 2021 model ZOE versiyonlarının perakende alımında geçerli olan kampanya kapsamında 50.000 TL indirim fırsatı sağlanmaktadır. İndirimler katılımcı yetkili satıcılarda, seçili şasilerde geçerlidir.
Zoe'nin ortalama CO2 salımı 0 g/km; enerji tüketimi 172 Wsa/km'dir. Temsili model üzerinde gösterilen aksesuarlar farklılık gösterebilir. Kampanya, stoklarla sınırlı ve 28.02.2022 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir. MAİS'in, kampanya bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkı saklıdır.