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Haberler Ekonomi Aylık 8 bin lira destek! Bakanlık yeni projeyi devreye aldı!

Aylık 8 bin lira destek! Bakanlık yeni projeyi devreye aldı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binlerce gence iş kapısı açmak için yeni bir proje devreye aldı. "Üretim Sürecine Katılım Programı" kapsamında eğitim durumuna göre her bir istihdam için aylık 7 bin 603 lira ile 8 bin 294 lira destek sağlanacak.

29.07.2022 08:41 - Son Güncelleme: 29.07.2022 08:41
Aylık 8 bin lira destek! Bakanlık yeni projeyi devreye aldı!

Son dakika haberi: Tekstil, makine, gıda, mobilya, kimya sektörlerini destekleyecek program kapsamında imalat sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin nitelikli işgücünün istihdam edilmesinin desteklenmesi amaçlanıyor.

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Aylık 8 bin lira destek! Bakanlık yeni projeyi devreye aldı!

Yeni modelle gençler başta olmak üzere iş arayanların işgücü piyasasında talep edilen becerilere sahip olmasının sağlanması hedefleniyor.

Aylık 8 bin lira destek! Bakanlık yeni projeyi devreye aldı!

İmalat sektöründe belirtilen alt sektörlerde, organize sanayi bölgelerindeki özel sektör vasfı ve 50 ile 249 arasında çalışana sahip işyeri olunması, sigortalının işe alındığı aydan önceki son 12 aylık dönemdeki kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması gerekiyor. İşletmelerin vergi, sigorta primi, işsizlik sigortası primi borcunun olmaması koşulu buluyor.

Aylık 8 bin lira destek! Bakanlık yeni projeyi devreye aldı!

Çalışan sayısı 50 ile 100 arasındaki işyerleri çalışan sayısının en fazla yüzde 10'una kadar, çalışan sayısı 101 ile 249 arasındaki işyerleri ise en fazla 15 katılımcı talebinde bulunabilecek.

Aylık 8 bin lira destek! Bakanlık yeni projeyi devreye aldı!

18-34 yaş grubundakiler, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olanlar, işverenin birinci derece kan hısımı veya eşi olmayanlar başvurabilecek. Yabancılar için yabancı kimlik numarasına sahip olunması, kurs ve programlara katılım konusunda yaptırım uygulanmıyor olunması, programa başlama tarihinden önceki son 3 ayda uzun vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalı olmamak gerekiyor.

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