Aylık 8 bin lira destek! Bakanlık yeni projeyi devreye aldı!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binlerce gence iş kapısı açmak için yeni bir proje devreye aldı. "Üretim Sürecine Katılım Programı" kapsamında eğitim durumuna göre her bir istihdam için aylık 7 bin 603 lira ile 8 bin 294 lira destek sağlanacak.
İmalat sektöründe belirtilen alt sektörlerde, organize sanayi bölgelerindeki özel sektör vasfı ve 50 ile 249 arasında çalışana sahip işyeri olunması, sigortalının işe alındığı aydan önceki son 12 aylık dönemdeki kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması gerekiyor. İşletmelerin vergi, sigorta primi, işsizlik sigortası primi borcunun olmaması koşulu buluyor.
18-34 yaş grubundakiler, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olanlar, işverenin birinci derece kan hısımı veya eşi olmayanlar başvurabilecek. Yabancılar için yabancı kimlik numarasına sahip olunması, kurs ve programlara katılım konusunda yaptırım uygulanmıyor olunması, programa başlama tarihinden önceki son 3 ayda uzun vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalı olmamak gerekiyor.