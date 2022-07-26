1988-1999-2001-2008-2016 yıl hesabını yaptık! 1 yaş daha erken emekli olun! 4/A 4/B 4/C'li çalışanlar için...

Beklenen haberle 48, 49, 50, 54 ve 56 yaşında emeklilik müjdesi! Kadın çalışanlar doğum borçlanmaları ve erkek çalışanlar ise askerlik borçlanmaları ile emeklilik yaşını düşürebiliyorlar. Erken emeklilik amacıyla ise işe giriş tarihi en mühim nokta oluyor. Belli bir tarihten evvel sigortalı olanlar amacıyla ise yaş koşulu düşüyor. Kadınlarda 50 erkeklerde ise 55'e kadar iniyor. Haberimizde erkekler için erken emeklilik formülünü açıkladık. İşte detaylar!