250 Bin TL taşıt kredisi taksit hesaplamaları! Halkbank, ING, Finansbank, Garanti BBVA!

Banka banka 250 bin TL tutarında taşıt kredisinin 18 ay vadeyle geri ödeme koşullarını ve taksit tablosunu derledik. İşte Halkbank, ING, Finansbank, Garanti BBVA ve TEB taşıt kredisi ödeme planı...
HALKBANK
Faiz Oranı
%5,09
Aylık Taksit
24.170,47 TL
Toplam Ödeme
436.318 TL
TEB
Faiz Oranı
%3,99
Aylık Taksit
21.700,13 TL
Toplam Ödeme
391.852 TL
FİNANSBANK
Kâr Payı Oranı
%3,89
Aylık Taksit
21.481,90 TL
Toplam Ödeme
387.924 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı
%3,89
Aylık Taksit
21.481,90 TL
Toplam Ödeme
387.924 TL