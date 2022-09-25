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Haberler Ekonomi Bu kişiler düzeltme yapmazsa EYT hayali suya düşecek! EYT'de kırmızı alarm! 43-44-48 yaşla emeklilik için... Emeklilikte yaşa takılanlar hemen SGK'ya koşsun!

Bu kişiler düzeltme yapmazsa EYT hayali suya düşecek! EYT'de kırmızı alarm! 43-44-48 yaşla emeklilik için... Emeklilikte yaşa takılanlar hemen SGK'ya koşsun!

Milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren uyarı geldi. Emeklilikte yaşa takılanlar çalışmanın sonucunu beklerken bir yandan da konuya ilişkin gelişmeleri takip ediyor. 2000'li yıllardan önceki dönemlerde bilgisayar sistemlerinin yetersizliğinden ve teknolojinin geride kalmasından ötürü bir çok çalışanın SGK günlerinde ciddi hatalar ve yanlışlar yapılmış bulunuyor. EYT çıktığında işe giriş tarihi önem kazanacağından hatalı işlem mağduru vatandaşların SGK müdürlüğüne koşması gerekiyor. İşte SGK sisteminde görünmeyen primlerle ilgili bilinmesi gerekenler...

25.09.2022 08:40 - Son Güncelleme: 25.09.2022 08:41
EYT’de kırmızı alarm! Emeklilikte yaşa takılanlar hemen SGK’ya koşsun! Bu kişiler düzeltme yapmazsa EYT hayali suya düşecek! 43-44-48 yaşla emeklilik için...

Son dakika... Yaşı bekleyenlere yönelik düzenleme için çalışmalar devam ederken çok önemli bir detay gün yüzüne çıktı. EYT'de kırmızı alarm! Emeklilikte yaşa takılanlar hemen SGK'ya koşsun! Bu kişiler düzeltme yapmazsa EYT hayali suya düşecek! 43-44-48 yaşla emeklilik için hemen haberimizin devamını okuyun! SGK müdürlüğüne başvurmazsanız eğer EYT ile emekliliğiniz yanabilir. İşte detaylar...

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EYT’de kırmızı alarm! Emeklilikte yaşa takılanlar hemen SGK’ya koşsun! Bu kişiler düzeltme yapmazsa EYT hayali suya düşecek! 43-44-48 yaşla emeklilik için...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzun yıllardır bilgi işlem teknolıjisini en iyi kullanan kurumlardan. Ancak 90'lı yıllarda teknolojinin şimdiki kadar iyi olmaması nedeniyle resmi kurumlarda daha çok manuel işlemler yapılıyordu.

EYT’de kırmızı alarm! Emeklilikte yaşa takılanlar hemen SGK’ya koşsun! Bu kişiler düzeltme yapmazsa EYT hayali suya düşecek! 43-44-48 yaşla emeklilik için...

Hal böyle olunca bir çok çalışanın SGK günlerinde ciddi hatalar ve yanlışlar yapıldı.

EYT’de kırmızı alarm! Emeklilikte yaşa takılanlar hemen SGK’ya koşsun! Bu kişiler düzeltme yapmazsa EYT hayali suya düşecek! 43-44-48 yaşla emeklilik için...

Öyle ki, A 'nın primi B'ye, B'nin ki C'ye yatabildiği gibi, bazen de işverenler aylık bildirge verip, dört aylık dönem bordrosu vermemiş olduğundan ya da verdikleri dönem bordrolarında yer alan bilgiler çakıştığı için mutabakatsızlık nedeniyle işleme alınmamış olabiliyor.

EYT’de kırmızı alarm! Emeklilikte yaşa takılanlar hemen SGK’ya koşsun! Bu kişiler düzeltme yapmazsa EYT hayali suya düşecek! 43-44-48 yaşla emeklilik için...

HEMEN SGK'YA BAŞVURUN!

Bazen de, dönem bordrolarında SSK sigorta sicil numarası yanlış veya hatalı yazıldığı için yine prim günleri bir başka kişinin üzerinde görünebiliyor.

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