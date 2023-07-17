Kooperatif Marketleri 55 ürünü duyurdu! Ayçiçek yağında indirim 36 TL! Tarım Kredi 16-31 Temmuz FİYAT LİSTESİ! Sıvı yağ, tuvalet kağıdı...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 2023 Temmuz ayı güncel indirimli ürünler listesi yayımlandı. Kar amaçlı olmayan ve vatandaşların ucuz yolla alışveriş yapmalarını destekleyen bir şekilde 16-31 Temmuz tarihleri arasında indirimli ürünler sunmaya devam eden Kooperatif Marketleri Temmuz ayına özel yeni indirimlerini duyurdu. Bu hafta vatandaşlar temel ihtiyaç ürünlerini daha uygun fiyatlarla satın alma imkanı bulacaklar. İndirimli ürünler arasında et, süt, tuvalet kağıdı, yoğurt ve yağ gibi temel ihtiyaç maddeleri yer alıyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 16-31 Temmuz kataloğu.