25 yıl evli kalana müjde! Bu şartları tamamlayanlar çalışmadan emeklilik hakkı elde ediyor! SGK’ya başvuru şartları ise…
SGK'dan daha önce çalışmamış ev hanımlarına müjdeli bir haber geldi ve 25 yıl evli kalanlar emeklilik hakkını elde edebiliyor. Bunun için belirlenen şartları taşıyor olmak önemli, öne çıkan şartlar arasında 25 yıl boyunca evliliği sürdürmek geliyor. Ev hanımı olduğu için yıllarca çalışmamış ve sigorta primi ödenmemiş olsa da aylık düzenli olarak bu primleri ödeyenler Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sunduğu bu fırsattan yararlanabiliyor. Böylece emekli olup hayatını daha refah yaşama ve evine ekonomik olarak katkıda bulunma şansını da elde etmiş oluyor. İşte 25 yıllık evlilik sonrası SGK'ya emeklilik için başvurma şartları!
Genç yaşta evlenip yuva kuranlar çalışıp sigortalı olmadığı için üzülse de SGK bazı durumlarda emeklilik fırsatı sunuyor. Geçmişte hiç çalışmayın ev hanımı olsa da 25 yıl evli kalma diğer tüm şartların sağlanması ile emekliliğin kapıları aralanabiliyor. Gündemde yoğun ilgi gören bu gelişme sonrasında ev hanımlarının emekli olabilmesindeki şartlar merak konusu oldu ve SGK başvurusu için araştırmalar hız kazandı. Peki 25 yıl evli kalan ev hanımları Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında emeklilik için nasıl başvuru yapabilir?
Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında, Çalışma hayatına katılmayan veya emekli olacak süre kadar çalışamayan kadınların en önemli sosyal haklardan biri olan emeklilikten yararlanması söz konusu olmuyor. Ancak meclise sunulan yeni yasa tasarısıyla birlikte; kadınların emeklilik prosedüründe değişiklikler meydana gelmeye başlayacak.
Ancak emeklilik talebinde bulunacak ev hanımlarının yasa tasarısında belirtilen şartlara uygunluk göstermesi gerekiyor.