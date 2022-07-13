25 yıl evli kalan, hiç çalışmamış sigortasız kadınlara emeklilik + en az 4.686 TL maaş! Tek dilekçeyle Bağkur'lu (4B) oluyorsunuz! 1261 gün primle anneye emeklilik: Yaş şartı yok!
Çalışmadan emeklilik mümkün mü? Sorusu her geçen gün araştırılıyor ve bazı şartlar merak ediliyor. Özellikle ev hanımlarının sosyal güvencesi yani sigortası olmuyor. Bilindiği üzere belli şartları yerine getirdikten sonra herkes emekli olabilir. Bunun için 3 şart bulunuyor: Yaş, Yıl ve Prim günü... Emeklilik açısından herkesin yararlanabileceği ama içeriğine bakıldığında kadınlar için daha yararlı olan bir sistem bulunuyor. O da isteğe bağlı sigortalılık. Bir başka deyişle çalışmadan emekli olmanın formülü. Peki, kimler çalışmadan emekli olabilir? 25 yıl evli kalan ev hanımlarına emeklilik var mı? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilik için bazı şartları bizlere sunuyor ve bu şartları taşıyanlar bu haktan yararlanabilir hale geliyor. 25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi ise gündemde oldukça dikkat çekenler arasında. Bu kapsamda detaylar merakla araştırılıyor. Uzun süre evli kalan, hiç sigortası olmayan ev hanımları da bu imkandan faydalanabiliyor. Daha önce çalışıp çalışmamasının bir önemi yok, emekli olabilmek için başvuru şartlarının neler olduğunu haberimizden öğrenebilir ve SGK'ya başvurunuzu yapabilirsiniz. İşte çalışmadan emekli olunur mu? Sorusunun yanıtı çeşitli örneklerle haberimizde...
Konuyu karmaşık hale getirense Türkiye'de çok sık aralıklarla yapılan reform yasaları. 1999 ve öncesindeki erken emeklilik şartları 1999 yılındaki reformla tamamen değiştirildi. 2008'deyse Bağ-Kur SSK ve Emekli Sandığı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında birleştirilerek birçok yeni kural getirildi. Sonradan çıkartılan düzenlemelerle de yenilikler devam etti.